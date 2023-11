Magenta Telekom seleciona Mavenir para prestar serviços de voz definidos por software

VIENA--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir, provedor de software de rede que está construindo o futuro das redes com soluções nativas de nuvem executadas em qualquer nuvem, e a Magenta Telekom, a segunda maior operadora de telefonia móvel e fixa da Áustria, anunciaram hoje que a solução IMS (IP Multimedia Subsystem) nativa de ponta a ponta da Mavenir será utilizada para habilitar serviços de voz definidos por software para usuários finais da rede da Magenta Telekom.

A solução IMS nativa de nuvem completa e 100% baseada em microsserviços da Mavenir será utilizada para prestar serviços Voice over LTE (VoLTE) e Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi) aos clientes da Magenta Telekom, abrindo caminho à futura entrega de serviços Voice over New Radio (VoNR), incluindo 5G Voice e Web Real-Time Communication (WebRTC). A solução permite um único investimento em IMS para suportar múltiplas gerações de serviços de voz, garante paridade de serviços e recursos com implantações VNF e CNF, bem como facilita a continuidade de voz entre 4G e 5G.

Ao aproveitar a solução de automação em nuvem da Mavenir e a estratégia de qualquer nuvem, sem plataformas de hardware legadas ou migração de um IMS fixo, a solução IMS nativa de nuvem da Mavenir oferece um alto grau de resiliência para uso crítico, reduz a complexidade operacional e o custo por assinante para serviços de voz, e acelera o tempo de entrada no mercado com maior automação para implantação, atualização, melhoria, validação e testes.

A infraestrutura de rede central IMS nativa de nuvem da Mavenir oferece serviços de comunicação de última geração, permitindo que os usuários cooperem ao usar soluções de voz, vídeo e mensagens. A solução da Mavenir irá proporcionar uma experiência de usuário consistente aos clientes da Magenta Telekom, não importa onde os assinantes estejam ou se estão conectados diretamente à rede celular ou via rede Wi-Fi.

Sobre a Magenta:

A Magenta Telekom é líder em oferecer soluções de Internet e comunicações móveis, entretenimento e negócios na Áustria. A empresa tem cerca de 2.200 funcionários e gerou receitas de 1,39 bilhões de euros em 2022. A empresa oferece banda larga ultrarrápida por cabo coaxial de fibra híbrida e Internet móvel, entretenimento e as mais recentes tecnologias para a vida e o trabalho digital. Como parte do Deutsche Telekom Group, a empresa se beneficia da força inovadora e da estabilidade financeira do Grupo, que é a marca mais valiosa da Europa. No exercício de 2022, o Grupo gerou receitas de cerca de 114,4 bilhões de euros.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro das redes e sendo pioneira em tecnologia avançada, com foco na visão de uma rede única automatizada com base em software que é executado em qualquer nuvem. Como único provedor de software de rede nativo de nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir visa transformar o modo como o mundo se conecta, ao acelerar a transformação de redes de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.