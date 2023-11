Grindr brengt voor het eerst gratis hiv-zelftestkits naar Europa met nieuwe programma's in Georgië en Ierland

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Aan het begin van de Europese testweek kondigde Grindr Inc. (NYSE: GRND), 's werelds grootste sociale netwerk voor de LGBTQ+ community, vandaag de lancering aan van zijn nieuwe partnerschappen met Equality Movement en MPOWER om Grindr-gebruikers rechtstreeks in contact te brengen met hiv-zelftestkits in Georgië en Ierland. Door deze samenwerking worden Georgia en Ierland de eerste landen buiten de Verenigde Staten waar Grindr-gebruikers gratis hiv-zelftestkits voor thuisgebruik kunnen bestellen via links in de Grindr-interface, in minder dan een minuut.

Toegang tot hiv-testen blijft een van de grootste obstakels in de strijd tegen de wereldwijde hiv-epidemie. Vooral het persoonlijk testen werpt barrières op zoals openingstijden van klinieken, vervoer, kosten en zorgen over privacy of stigmatisering. Deze belemmeringen worden nog groter voor verschillende Grindr-gebruikers, zoals mensen die in landelijke gebieden wonen of mensen die niet "uit de kast" komen voor hun familie. Zelftesten thuis biedt gebruikers een handige en discrete optie om hun gezondheid te beschermen.

Grindr promoot al lange tijd de zelftestprogramma's van zowel Equality Movement als MPOWER. Toen duidelijk werd dat een aanzienlijk aantal Grindr-gebruikers behoefte had aan de mate van flexibiliteit en anonimiteit die zelftesten thuis biedt, besloot Grindr met beide organisaties samen te werken om dit gemakkelijker dan ooit te maken. Door deze samenwerking uit te breiden, benadrukt Grindr de toewijding van beide organisaties aan het nemen van initiatieven op gemeenschapsniveau en veroordelingsvrije middelen.

“In de afgelopen acht jaar is het mijn doel geweest om uit te vinden hoe Grindr-gebruikers op makkelijke manier kunnen hiv-testen. Van alle dingen waarmee we hebben geëxperimenteerd, is het opnemen van links in de app naar zelftestsets voor thuisgebruik absoluut de effectiefste strategie gebleken," zegt Jack Harrison-Quintana, directeur van Grindr For Equality. "Ik ben erg enthousiast om partnerschappen zoals die met Equality Movement en MPOWER over de hele wereld te starten."

"Door gratis thuis hiv-zelftesten direct beschikbaar te maken via de Grindr-app, zorgen we ervoor dat leden van de LGBTQ+ gemeenschap toegang hebben tot essentiële diensten die ze nodig hebben om hun gezondheid te beschermen en zich gesteund te voelen in hun dagelijks leven," zegt Lasha Nonikashvili van Equality Movement. "We zijn blij dat de LGBTQ+ gemeenschap in heel Georgië nu in staat zal zijn om hun gezondheid te beschermen met een gemakkelijke oplossing die ze thuis kunnen gebruiken."

"Deze samenwerking met Grindr kan een revolutie betekenen voor de manier waarop onze gemeenschap in heel Ierland toegang krijgt tot essentiële hiv-zelftests thuis," zegt Adam Shanley van MPOWER, dat als missie heeft om sekspositieve, oordeelvrije en op schadebeperking gebaseerde middelen, diensten en ondersteuning te ontwikkelen voor homo's, biseksuelen en MSM in Ierland. "Ik hoop dat we door deze middelen op grotere schaal thuis beschikbaar te maken, de toegang kunnen vergroten, stigmatisering kunnen verminderen en kunnen bijdragen aan het terugdringen van hiv op de lange termijn."

De aankondiging van vandaag bouwt voort op de toewijding van Grindr om een betekenisvolle impact te hebben voor de LGBTQ+ gemeenschap. Eerder dit jaar werkten we samen met Building Healthy Online Communities en Emory University om Together TakeMeHome (TTMH) te lanceren met steun van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. TTMH is een uniek samenwerkingsverband dat in de eerste zes maanden van het programma meer dan 232.262 testkits heeft uitgedeeld. Bijna een kwart van deze bestellingen werd geplaatst door mensen die zich nog nooit eerder op hiv hadden laten testen, en een meerderheid werd aangevraagd via Grindr. Grindr blijft zich inzetten om soortgelijke programma's te lanceren voor gebruikers over de hele wereld.

Over Grindr Inc.

Met meer dan 13 miljoen maandelijks actieve gebruikers in vrijwel elk land ter wereld is Grindr sinds de lancering in 2009 een fundamenteel onderdeel van de LGBTQ+ gemeenschap geworden. Het bedrijf blijft zijn ecosysteem uitbreiden om gay, bi, trans en queer mensen in staat te stellen met elkaar in contact te komen, zichzelf te uiten en de wereld om hen heen te ontdekken. De impact van Grindr wordt verder gestimuleerd door de brede initiatieven van Grindr for Equality die de LGBTQ+ community wereldwijd helpen. Grindr heeft zijn hoofdkantoor in West Hollywood, Californië. De Grindr-app is beschikbaar in de App Store en Google Play.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.