Magenta Telekom choisit Mavenir pour fournir des services vocaux définis par logiciel

VIENNE--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur de logiciels réseaux qui bâtit l'avenir des réseaux avec des solutions cloud-natives qui fonctionnent sur n'importe quel cloud, et Magenta Telekom, le deuxième opérateur mobile ou fixe d'Autriche, ont annoncé aujourd'hui que la solution de bout en bout de Mavenir, Cloud-Native IMS (IP Multimedia Subsystem), sera utilisée pour permettre des services vocaux définis par logiciel pour les utilisateurs finaux du réseau de Magenta Telekom.

La solution complète Cloud-Native IMS et entièrement basée sur les microservices de Mavenir, sera utilisée pour fournir des services vocaux sur LTE (VoLTE) et par Wi-Fi (VoWi-Fi) aux clients de Magenta Telekom, ouvrant ainsi la voie à la fourniture de demain de services vocaux sur nouvelles radios (VoNR), notamment la voix sur 5G et la communication en temps réel sur le Web (WebRTC). La solution permet à un simple investissement d'IMS de prendre en charge plusieurs générations de services vocaux, elle garantit la parité des services et des fonctionnalités avec les déploiements VNF et CNF, et facilite la continuité vocale entre la 4G et la 5G.

S'appuyant sur la solution d'automatisation cloud de Mavenir et sur une stratégie dans n'importe quel cloud, sans les anciennes plateformes matérielles ni la migration à partir d'un IMS fixe, Cloud-Native IMS de Mavenir offre un haut niveau de résilience pour les utilisations essentielles, réduit la complexité opérationnelle et le coût par abonné pour les services vocaux. Il accélère aussi la commercialisation grâce à une automatisation accrue du déploiement, de la mise à jour, de la mise à niveau, ainsi que de la validation et des tests.

Les réseaux de base de Cloud-Native IMS de Mavenir fournissent des services de communication de nouvelle génération, qui permettent aux utilisateurs de collaborer à l'aide de solutions vocales, de vidéos et de messagerie. La solution de Mavenir offrira une expérience utilisateur homogène aux clients de Magenta Telekom, où qu'ils se trouvent et qu'ils soient connectés directement au réseau cellulaire ou par réseau Wi-Fi.

À propos de Magenta :

Magenta Telekom est l'un des principaux fournisseurs autrichiens de communications mobiles et Internet, de divertissements et de solutions commerciales. L'entreprise emploie environ 2 200 personnes et a généré un chiffre d'affaires de 1,39 milliard d'euros en 2022. L'entreprise propose du haut débit ultra-rapide par réseau hybride fibre-câble coaxial et l'Internet mobile, des divertissements et les dernières technologies pour la vie numérique et le travail. En tant que membre du groupe Deutsche Telekom, l'entreprise bénéficie de la force innovatrice et de la stabilité financière du groupe, qui est la première marque en Europe. Au cours de l'exercice 2022, le groupe a généré un chiffre d'affaires d'environ 114,4 milliards d'euros.

À propos de Mavenir :

Mavenir bâtit l'avenir des réseaux, est le premier en matière de technologie avancée, reste orienté vers la conception d'un simple réseau automatisé, basé sur des logiciels et fonctionnant dans n'importe quel cloud. En tant qu'unique fournisseur de logiciels de réseau de bout en bout, Mavenir est centré sur la transformation des modes de connexion dans le monde, en accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication et entreprises dans plus de 120 pays, au service de plus de 50 % des abonnés dans le monde. www.mavenir.com

