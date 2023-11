Accenture Song pilotera la transformation de la production de contenu pour Accor

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Accenture (NYSE: ACN) a été choisie par le groupe hôtelier international Accor pour accompagner sa création de contenu, son déploiement à l’échelle et assurer la cohérence entre les communications marketing locales et globales de ses marques hôtelières, afin de s’adapter aux besoins changeants des clients.

Accenture Song, l’agence créative d'Accenture basée sur la technologie, a créé le « Content Atelier », un nouveau modèle de création et production de contenu optimisé par la data, qui vise à créer des contenus marketing et de communication personnalisés, flexibles, efficaces et de haute qualité pour chaque point de contact avec le client, tout en réduisant les coûts.

Le « Content Atelier » sera accessible à tous les professionnels du marketing d'Accor dans le monde entier, permettant la gestion de la production de contenu depuis le brief initial jusqu'à la mesure de la performance et l'optimisation du contenu. Le service utilise la plateforme SynOps d'Accenture dédiée à la gestion de bout en bout des opérations de marketing et contenu, en liaison avec l'infrastructure d'Accor.

Dans un contexte d'évolution des attentes des clients et de changements macroéconomiques mondiaux, le « Content Atelier » adopte une approche basée sur la data pour permettre aux professionnels du marketing du Groupe Accor de se concentrer sur leurs activités les plus importantes, tout en visant à accroître l'efficacité de ses programmes de marketing digitaux, à générer plus de trafic vers son site web de marque et à offrir des expériences exceptionnelles aux clients.

L'innovation technologique représente une composante essentielle, l'Intelligence Artificielle générative étant au cœur de la stratégie de production de contenu. En soutien aux engagements d'Accor et sa vision du futur du voyage, la durabilité est placée au cœur de toutes les activités de production de contenu, de stratégie de marque et de marketing, de l'activation au contenu.

Stéphanie Jaffré, SVP Digital Marketing & eCommerce, Premium, Midscale & Economy Brands chez Accor, déclare : « Accor s'engage à réinventer en permanence des expériences et services personnalisés pour ses clients, en fonction de l'évolution de leurs besoins et de leurs nouvelles façons de vivre, de voyager et de travailler. Il est donc essentiel que nous disposions de la structure adéquate pour toucher nos clients de la bonne manière, au bon moment et sur les bons canaux. L'attention des consommateurs n'est pas agnostique, elle s'étend sur de multiples canaux numériques et nous devons être en mesure de communiquer avec nos clients sur toutes les plateformes pertinentes, en particulier au stade de la recherche et de l'inspiration du parcours client. L'hôtellerie, c'est avant tout se rapprocher des gens et, grâce à notre nouvelle stratégie de contenu, nous pouvons mieux connecter, inspirer et servir nos clients ».

Martial Viudes, Directeur Exécutif au sein d'Accenture Song, déclare : « En collaboration avec Accor, nous avons repensé l'expérience des professionnels du marketing d’Accor, dans l’objectif d'optimiser l'efficacité au niveau mondial et de garantir des expériences locales pertinentes et ultra-personnalisées à ses clients. Nous sommes fiers de soutenir Accor dans la création d'une nouvelle génération de production de contenu, en mettant à son service notre large expertise industrielle, créative et technique. Le développement du "Content Atelier" sert chaque marque du groupe en fonction de ses ambitions marketing, en fournissant des points de satisfaction personnalisés et créatifs dans le monde entier. »

Accenture Song, qui travaille avec les équipes Marketing d'Accor depuis près de quatre ans, produit déjà le contenu du Groupe dans de nombreux pays d'Europe.

À propos d'Accenture

Accenture est un leader mondial de services professionnels qui aide les plus grandes entreprises, gouvernements et autres organisations à construire leur noyau numérique, à optimiser leurs opérations, à accélérer la croissance de leur chiffre d’affaires et à améliorer les services aux citoyens, créant ainsi une valeur tangible à grande vitesse et à grande échelle. Nous sommes une entreprise axée sur le talent et l’innovation, qui compte près de 733 000 personnes au service des clients dans plus de 120 pays. La technologie est aujourd’hui au cœur du changement, et nous sommes l’un des leaders mondiaux dans la conduite de ce changement, avec de solides relations avec notre écosystème. Nous combinons notre force technologique et notre leadership dans les domaines du cloud, des données et de l’IA avec une expérience sectorielle inégalée, une expertise fonctionnelle et une capacité de service globale. Notre large gamme de services, de solutions et d’actifs dans les domaines de la stratégie et du conseil, de la technologie, des opérations, de l’industrie du Futur et d’Accenture Song nous permet d’obtenir des résultats concrets. Ces capacités, associées à notre culture du succès partagé et à notre engagement à créer de la valeur à 360°, nous permettent d’aider nos clients à se réinventer et à construire des relations durables et de confiance. Nous mesurons notre succès par la valeur 360° que nous créons pour nos clients, les uns pour les autres, nos actionnaires, nos partenaires et nos communautés. Site Internet : www.accenture.fr

Accenture Song accélère la croissance et la valeur ajoutée pour les entreprises grâce à une démarche de soutien durable à ses clients. Nos capacités vont de l'idéation à l'exécution : croissance, conception de produit et d’expérience ; plateformes technologiques et d'expérience ; stratégie créative, médiatique et marketing ; et organisation de campagnes, de transformations commerciales, de contenus et de canaux. Grâce à nos relations étroites avec nos clients et à notre expertise sectorielle approfondie, nous aidons nos clients à opérer à la vitesse de la vie réelle grâce au potentiel illimité de l'imagination, de la technologie et de l'intelligence.

A propos d’Accor

Accor est un leader mondial de l’hospitalité, présent dans plus de 110 pays, avec 5 500 hôtels et 10 000 restaurants et bars, espaces bien-être et espaces de travail modulables. Le Groupe déploie un écosystème hôtelier intégré comptant parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à plus de 40 marques allant du luxe à l’économique en passant par le lifestyle avec Ennismore. Accor s’attache à agir concrètement en matière d’éthique et d’intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d’engagement solidaire, de diversité et d’inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d’informations, rendez-vous sur group.accor.com ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok.

