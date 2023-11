Grindr fait venir pour la première fois en Europe des kits d’autotest du VIH à domicile gratuits avec de nouveaux programmes en Géorgie et en Irlande

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Au début de la Semaine européenne du dépistage, Grindr Inc. (NYSE : GRND), le plus grand réseau social du monde pour la communauté LGBTQ+, a annoncé aujourd’hui le lancement de ses nouveaux partenariats avec le Mouvement pour l'égalité et MPOWER en vue de connecter les utilisateurs de Grindr directement avec des kits d’autotest du VIH en Géorgie et en Irlande, respectivement. Avec ces partenariats, la Géorgie et l’Irlande deviennent les premiers pays en dehors des États-Unis dans lesquels les utilisateurs de Grindr peuvent commander, en moins d’une minute, des kits d’autotest du VIH à domicile gratuits directement à partir de liens intégrés dans l’interface Grindr.

L’accès au dépistage du VIH continue d’être l’un des principaux obstacles dans la lutte contre l’épidémie mondiale de VIH. Le dépistage en présentiel, en particulier, crée des obstacles comme les heures d’ouverture des cliniques, les transports, les coûts, ainsi que les préoccupations concernant la confidentialité ou la stigmatisation. Ces obstacles sont encore plus prononcés pour tout un éventail d’utilisateurs de Grindr, comme ceux qui vivent dans les zone rurales ou ceux qui n’ont pas encore fait leur coming-out dans leurs familles. Le dépistage à domicile offre aux utilisateurs une option pratique et discrète pour protéger leur santé.

Grindr a une longue tradition de promotion des programmes d’autotest à domicile, à la fois du Mouvement pour l'égalité et de MPOWER. Alors qu’il devenait évident qu’un nombre important d’utilisateurs de Grindr avaient besoin du niveau de flexibilité et d’anonymat offert par l’autotest à domicile, Grindr a décidé de s’associer avec les deux organisations afin de rendre cela plus facile que jamais. En élargissant cette collaboration, Grindr souligne l’engagement des deux organisations à mettre en œuvre des interventions communautaires et à fournir des ressources sans jugement.

« Au cours des huit dernières années, mon objectif a été de trouver des moyens pour améliorer l’accès au dépistage du VIH pour les utilisateurs de Grindr et, parmi toutes les choses que nous avons expérimentées, l’intégration dans l’application de liens vers des kits d’autotest à domicile s’est révélée être la stratégie la plus puissante, et de loin », a déclaré Jack Harrison-Quintana, directeur de Grindr pour l'égalité. « Je ne pourrais être plus enthousiaste de lancer des partenariats semblables à ceux avec le Mouvement pour l’égalité et MPOWER à travers le monde. »

« Rendre des autotests du VIH à domicile gratuits disponibles directement via l’application Grindr contribue à garantir que les membres de la communauté LGBTQ+ ont accès aux services essentiels dont ils ont besoin pour protéger leur santé et se sentir soutenus dans leur vie quotidienne », a affirmé Lasha Nonikashvili du Mouvement pour l'égalité. « Nous sommes heureux que la communauté LGBTQ+ en Géorgie puisse dorénavant protéger sa santé grâce à une solution facile, accessible depuis le domicile. »

« Ce partenariat avec Grindr peut potentiellement révolutionner la manière dont notre communauté à travers l’Irlande accède à des autotests du VIH à domicile vitaux », a expliqué Adam Shanley de MPOWER, qui a pour mission de mettre au point des ressources, des services et un soutien sex-positifs, sans jugement et basés sur une réduction des risques pour les gays, les bisexuels et les homosexuels en Irlande. « En rendant ces ressources plus largement disponibles à domicile, nous espérons améliorer l’accès, réduire la stigmatisation et contribuer à une réduction du VIH sur le long terme. »

L’annonce d’aujourd’hui se fonde sur l’engagement de Grindr à obtenir des résultats significatifs pour la communauté LGBTQ+. Plus tôt cette année, nous nous sommes associés à Building Healthy Online Communities et l’université Emory pour lancer Together TakeMeHome (TTMH) avec le soutien des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies. TTMH est un partenariat unique qui a distribué plus de 232 262 kits de dépistage au cours des six premiers mois du programme. Près d’un quart de ces commandes ont été faites par des personnes n’ayant jamais effectué de test du VIH, et la majorité ont été passées via Grindr. Grindr reste déterminée à lancer des programmes similaires pour les utilisateurs dans le monde entier.

