Air Liquide et Sasol signent de nouveaux contrats de long terme pour des capacités d’électricité renouvelable de 100 MW pour le site de Secunda

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) et Sasol ont signé des contrats de long terme (PPA) avec le fournisseur d’énergie éolienne et solaire Mainstream Renewable Power pour une capacité totale de 97,5 MW d’énergie renouvelable destinée au site de Sasol à Secunda, où Air Liquide exploite le plus grand site de production d’oxygène au monde. Il s’agit de la troisième série de PPAs signés par Air Liquide et Sasol, après ceux annoncés au premier trimestre 2023 avec Enel Green Power et avec TotalEnergies et son partenaire Mulilo. Ces contrats représentent des capacités totales de 580 MW en électricité renouvelable. Ces PPAs contribueront à l’objectif d’Air Liquide de réduire de 30 % à 40 % les émissions de CO 2 liées à la production d’oxygène à Secunda d’ici 2031.

Dans le cadre de ces PPAs avec Air Liquide et Sasol, Mainstream créera une entreprise locale avec des engagements forts en matière de développement socio-économique. Cette société construira une ferme solaire dans la province Free State qui devrait être opérationnelle en 2025.

Nicolas Poirot, Directeur Général du pôle Afrique, Moyen-Orient Inde, a déclaré : « Avec notre partenaire de long terme Sasol, nous avons sécurisé des capacités massives d’énergie renouvelable. Elles contribueront significativement à la décarbonation de nos unités sur le site de Secunda et viendront soutenir le développement des énergies renouvelables en Afrique du Sud, au bénéfice du système énergétique du pays et plus généralement de la société sud-africaine dans le contexte d’une transition juste. En ligne avec le plan stratégique ADVANCE d’Air Liquide, ces PPAs illustrent également la capacité du Groupe à travailler avec ses clients pour leur fournir des solutions qui contribuent à la décarbonation de ses actifs ainsi que de celles de ses clients. »

Air Liquide a racheté à Sasol les 16 unités de production d’oxygène de ce dernier à Secunda et les exploite depuis juin 2021, dans le cadre d’un contrat de fourniture à long terme avec ce partenaire de longue date. En incluant une autre unité de séparation des gaz de l’air (ASU) que le Groupe opérait déjà pour Sasol, Air Liquide exploite un total de 17 ASU à Secunda, pour une capacité totale de 47 000 tonnes d’oxygène par jour. Air Liquide prévoit de réduire de 30 % à 40 % les émissions de CO 2 (scope 2) associées à la production d’oxygène des 16 unités de production d’oxygène rachetées à Sasol sur le site de Secunda à travers un plan pluriannuel d’investissement et de modernisation et un recours fortement accru aux énergies renouvelables.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67 100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 29,9 milliards d’euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.

www.airliquide.com

Suivez l'actualité du Groupe sur sa page LinkedIn