Magenta Telekom选择Mavenir提供软件定义的语音服务

维也纳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Mavenir是一家网络软件供应商，致力于通过可在任何云上运行的云原生解决方案打造面向未来的网络。该公司与奥地利第二大移动和固定运营商Magenta Telekom今天宣布，Mavenir的端到端云原生IMS（IP多媒体子系统）解决方案将用于为Magenta Telekom网络的终端用户实现软件定义的语音服务。

Mavenir基于100%微服务的全云原生IMS解决方案将用于向Magenta Telekom的客户提供LTE语音(VoLTE)和Wi-Fi语音(VoWi-Fi)服务，为未来提供新无线语音(VoNR)服务——包括5G语音和Web实时通信(WebRTC)铺平道路。该解决方案实现了单一IMS投资，支持多代语音服务，保证了VNF和CNF部署的服务和功能均等，并促进了4G和5G之间的语音连续性。

利用Mavenir的云自动化解决方案和“任何云”战略（无需传统硬件平台或从固定IMS迁移），Mavenir的云原生IMS可为关键应用提供高度弹性，降低语音服务的运营复杂性和平均用户成本，并通过提高部署、更新、升级以及验证和测试的自动化程度加快产品上市时间。

Mavenir的 云原生IMS 核心网络基础设施可提供下一代通信服务，支持用户使用语音、视频和消息解决方案进行协作。Mavenir的解决方案将为Magenta Telekom的客户提供一致的用户体验，无论用户身在何处，也无论他们是直接连接到蜂窝网络还是通过Wi-Fi网络连接。

关于Magenta：

Magenta Telekom是奥地利领先的互联网和移动通信、娱乐和商业解决方案提供商。公司拥有约2200名员工，2022年创下13.9亿欧元的收入。公司通过混合光纤同轴电缆和移动互联网提供超高速宽带，并为数字生活和工作提供娱乐和最新技术。作为欧洲最具价值品牌Deutsche Telekom Group的一部分，该公司受益于集团的创新实力和财务稳定性。2022财年，该集团创造了约1144亿欧元的收入。

关于 Mavenir:

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的300多家通信服务商和企业加速软件网络转型，这些服务商和企业服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

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