SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Nozomi Networks Inc., een toonaangevend bedrijf op het gebied van OT, IoT en beveiliging van kritieke infrastructuur, en NetWitness, jarenlang actief op het gebied van detectie van en respons op cyberdreigingen, hebben vandaag bekendgemaakt de handen ineen te slaan om hoogwaardige beveiliging en zichtbaarheid te bieden in oplossingen voor operationele technologie (OT) en informatietechnologie (IT). Het integreren van OT-gegevens resulteert in een aanzienlijke verhoging in efficiëntie van het security operations center (SOC), de omgeving waar NetWitness organisaties beschermt tegen geavanceerde cyberdreigingen.

“De belangrijkste onderscheidende factor van NetWitness is de totale inzicht krijgen in alle gegevens/bronnen van een organisatie, ongeacht het type ervan (logboekbestanden, netwerk of eindpunten) of waar ze zich bevinden (on-premises, in de cloud of hybride),” aldus Tod Ewasko, Chief Product Officer bij NetWitness. “Het integreren van kritische OT- en IoT-data in ons detectie platform levert organisaties diepgaande forensische capaciteit, waarmee het SOC snel en effectief kan reageren op bedreigingen. De integratie verhoogt tevens de effectiviteit van het SOC en biedt bescherming tegen een steeds belangrijker wordende aanvalsroute.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.