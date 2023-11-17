AM Best确认中国再保险（集团）股份有限公司及其子公司的信用评级

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AM Best（贝氏）已确认中国再保险（集团）股份有限公司（简称“中再集团”）（中国）及其子公司的长期发行人信用评级（ICR）为 “a+级（优秀）”以及财务实力评级（FSR）为 “A级（优秀）”。各项评级的展望均为稳定。（有关公司的详细列表，请参见下文。）

中再集团的评级反映了其被贝氏评定为非常强劲的资产负债表实力、良好的经营业绩、有利的业务组合和适当的企业风险管理(ERM)。以贝氏资本充足率（BCAR）衡量，中再集团截至2022年底的合并风险调整后资本维持在最高水平。2022年，集团合并权益为人民币947亿（美元137亿），较去年底下降7.3%，其原因为投资资产市值减少及股东分红超过了年度净利润。未来中短期内，贝氏预期中再集团的资本恢复适度正增长，同时预计其资本水平足以维持集团在承保端和资产端不断上升的风险资本占用。中再集团在股权和债券市场均有良好的融资渠道，同时财务杠杆率维持在较低至适当水平。集团的投资组合基本稳定，且流动性良好。

在过去五年中，中再集团持续盈利，2018至2022年的平均股本回报率为5.0%。集团净利润主要由固定收益类投资的利息收入支持，固定收益类投资构成其投资组合的绝大部分。从承保表现来看，集团境内产险再保业务的承保利润率维持稳定但较低的水平。相反，境外产险再保业务已从2020年疫情影响中恢复，并在2021和2022年保持良好的营运表现，尽管受到俄乌冲突和自然灾害相关的损失及准备金提存的影响。中再集团2022年的寿险再保盈利能力低于过往年份，集团仍持续调整其业务范围以满足客户需求。

中再集团在境内产险再保和寿险再保市场均维持领先地位，且在国内产险直保市场也名列前茅。集团受益于与桥社（Chaucer）的成功整合。桥社涵盖了中再国际控股有限公司（China Re International Holdings Limited）、桥社爱尔兰保险公司(Chaucer Insurance Company Designated Activity Company) 和China Re Australia HoldCo Pty Ltd。桥社持续为中再集团境外财产再保险收入的主要驱动力，并协助加强集团在全球再保险市场的业务足迹。过往几年，该集团在境内产险再保的营收表现保持强劲，而境内寿险再保市场状况变化快速。自2022年以来，境内储蓄型保险产品的保费收入增长强劲，但被境内财务再保险和境外储蓄型业务的大幅收缩所抵消。

该评级亦反映了中再集团在支持中国保险和再保险行业持续发展方面发挥的战略意义。作为中国国内唯一的国有再保险集团，集团受益于政府支持的可能性很高。中再集团由中国国家财政部直接持股11.45%，由中国主权财富基金中国投资有限责任公司旗下全资子公司中央汇金投资有限责任公司持股71.56%。

若中再集团能持续通过营业收入增强资本及资产负债表实力，而承保表现沒有出現严重不利或投资波动的情况，则可能对评级造成正面影响。若集团合并风险调整后资本水平大幅下降，或杠杆率大幅上升，则可能对评级造成负面影响。若集团的经营表现持续不佳，如遭受宏观经济环境或资本市场环境恶化导致其经营表现出现持续性的恶化，则可能对评级造成负面影响。

贝氏确认对中再集团及其子公司的评级，包括FSR“A”级（优秀）”以及ICR“a+”级（优秀），评级展望为稳定。中再集团子公司包括：

中国财产再保险有限责任公司

中国人寿再保险有限责任公司

中国大地财产保险股份有限公司

中国再保险（香港）股份有限公司

桥社爱尔兰保险公司

评级在公布之前便已通知被评机构。除非另有说明，AM Best通知评级之后将不再对评级进行修订。

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