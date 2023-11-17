Nozomi Networks与NetWitness携手为关键基础设施系统的运营技术和物联网环境提供先进的网络安全解决方案

旧金山--()--(美国商业资讯)-- 运营技术（OT）、物联网（IoT）和关键基础设施安全领域的翘楚Nozomi Networks Inc.与企业级网络威胁检测和响应领域的领先企业NetWitness今天宣布，双方已携手合作，为OT和信息技术（IT）解决方案提供统一的安全性和可视性。集成OT数据可大大提高安全运营中心（SOC）的效率，NetWitness通过该中心保护企业免于遭受复杂的网络威胁。

NetWitness首席产品官Tod Ewasko表示：“NetWitness的一个关键差异化优势在于其对企业数据的彻底可视性，无论是日志、网络或端点等各种类型，还是在内部、云端或是混合存储位置。将关键的OT和IoT数据整合到威胁检测、调查和响应功能中，可以提高SOC的效率，保护日益重要的攻击途径。”

Nozomi Networks是公认的OT和IoT安全领域的市场领导者，因其卓越的运营可视性、先进的OT和IoT威胁检测以及跨部署优势而备受推崇。Nozomi Networks解决方案为能源、制造、采矿、运输、公用事业、楼宇自动化、智能城市和关键基础设施等领域数千套装置中的1.02亿台设备提供支持。Nozomi Networks的产品可在现场和云端部署，横跨IT、OT和IoT领域，通过人工智能的创新应用，自动化工业控制网络的清查、可视化和监控等繁重工作。应用场景不仅限于网络安全，还包括故障排除、资产管理和预测性维护。

NetWitness提供最为全面而灵活的统一威胁检测、调查和响应平台，帮助保护全球规模最大、安全意识最强的企业。NetWitness提供无与伦比的可视性、强大的上下文关联性以及自动化、可操作的洞察力，使安全团队能够应对最复杂、最尖端的攻击。

Nozomi Networks联盟与渠道销售高级副总裁Chet Namboodri表示：“OT、IoT和IT之间连接和数据的自由流动促使企业寻找更好的方式，来全面监控和管理整个攻击面的安全防御。我们很高兴能与NetWitness合作，为他们的客户提供更广泛的解决方案，用于其IT、IoT网络和OT/运营系统的检测和响应。”

关于NetWitness

NetWitness为全球组织提供全面且高度可扩展的威胁检测和响应能力。NetWitness平台可提供完整的可视性，并结合应用威胁情报和用户行为分析功能，以检测威胁、对威胁优先级排序、调查威胁并自动化响应。这使安全分析师能够提高效率，预防影响业务活动的威胁。

有关更多信息，请访问www.netwitness.com

关于Nozomi Networks

Nozomi Networks保护全球关键基础设施免受网络威胁。其平台独特地将网络和端点可视性、威胁检测和人工智能分析相结合，以实现更快、更有效的事件响应。客户依靠我们来尽可能地降低风险和复杂性，同时最大限度地提高运营弹性。www.nozominetworks.com

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