Nozomi Networks und NetWitness kooperieren bei der Bereitstellung fortschrittlicher Cybersicherheitslösungen für OT- und IoT-Umgebungen in kritischen Infrastrukturen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Nozomi Networks Inc.., der führende Anbieter für Sicherheitslösungen in den Bereichen OT, IoT und kritische Infrastrukturen, und NetWitness, der führende Anbieter für die Erkennung von und Reaktion auf Cyber-Bedrohungen in Unternehmen, gaben heute ihre Kooperation bei der Bereitstellung einheitlicher Sicherheit und Transparenz für Lösungen im Bereich der Betriebstechnologie (Operational Technology, OT) und Informationstechnologie (Information Technology, IT) bekannt. Durch die Integration von OT-Daten wird die Effektivität des Security Operations Center (SOC), in dem NetWitness Unternehmen vor hochentwickelten Cyber-Bedrohungen schützt, erheblich verbessert.

„Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von NetWitness ist die radikale Einsicht in die Daten eines Unternehmens. Dabei spielt es keine Rolle, um welche Art von Daten es sich handelt – Protokolle, Netzwerk oder Endpunkte – oder wo sie sich befinden – vor Ort, in der Cloud oder in einem hybriden System“, so Tod Ewasko, Chief Product Officer bei NetWitness. „Durch die Integration kritischer OT- und IoT-Daten in die Funktionen zur Erkennung und Untersuchung von Bedrohungen sowie zur Reaktion darauf wird die Effektivität des SOC erhöht und ein immer wichtiger werdender Ansatzpunkt für Angriffe geschützt.“

Nozomi Networks gilt als Marktführer im Bereich der OT- und IoT-Sicherheit und wird für seine herausragende Betriebstransparenz, die fortschrittliche Erkennung von OT- und IoT-Bedrohungen und seine Stärke bei der Bereitstellung geschätzt. Die Lösungen von Nozomi Networks unterstützen über 102 Millionen Geräte in Tausenden von Installationen in den Bereichen Energie, Produktion, Bergbau, Transport, Versorgungsunternehmen, Gebäudeautomatisierung, Smart Cities und kritische Infrastruktur. Die Produkte von Nozomi Networks lassen sich sowohl vor Ort als auch in der Cloud einsetzen und umfassen IT, OT und IoT, um durch den innovativen Einsatz von künstlicher Intelligenz die aufwändige Inventarisierung, Visualisierung und Überwachung von industriellen Kontrollnetzwerken zu automatisieren. Die Anwendungsfälle beschränken sich dabei nicht nur auf die Cybersicherheit, sondern umfassen auch die Fehlersuche, das Asset Management und die vorausschauende Wartung.

NetWitness unterstützt den Schutz der größten und sicherheitsbewusstesten Unternehmen auf der ganzen Welt und bietet die umfassendste und gleichzeitig flexibelste Plattform zur Erkennung und Untersuchung von Bedrohungen sowie zur Reaktion darauf. NetWitness bietet unvergleichliche Transparenz, robuste Kontextualisierung und automatisierte, umsetzbare Erkenntnisse, mit denen Sicherheitsteams die komplexesten, ausgefeiltesten Angriffe bewältigen können.

„Der freie Fluss von Verbindungen und Daten zwischen OT, IoT und IT führt dazu, dass Unternehmen nach besseren Möglichkeiten suchen, ihre Sicherheitsabwehr über die gesamte Angriffsfläche hinweg ganzheitlich zu überwachen und zu verwalten“, so Chet Namboodri, Senior Vice President of Alliances & Channel Sales bei Nozomi Networks. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit NetWitness, um deren Kunden den Zugang zu einer umfassenderen Lösung zur Erkennung und Reaktion über ihre IT, IoT-Netzwerke und OT/Betriebssysteme hinweg zu ermöglichen.“

NetWitness stellt umfassende und hoch skalierbare Funktionen zur Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen für Unternehmen auf der ganzen Welt bereit. Die NetWitness Plattform bietet vollständige Transparenz in Kombination mit angewandter Threat Intelligence und Analysen des Benutzerverhaltens, um Bedrohungen zu erkennen, zu priorisieren, zu untersuchen und die Reaktion darauf zu automatisieren. Auf diese Weise können Sicherheitsanalysten effizienter arbeiten und geschäftsrelevanten Bedrohungen einen Schritt voraus sein.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.netwitness.com

Nozomi Networks schützt die kritische Infrastruktur der Welt vor Bedrohungen aus dem Cyberspace. Unsere Plattform kombiniert auf einzigartige Weise Netzwerk- und Endpunkttransparenz, Bedrohungserkennung und KI-gestützte Analysen für eine schnellere und effektivere Reaktion auf Vorfälle. Unsere Kunden verlassen sich auf uns, wenn es um die Minimierung von Risiken und Komplexität bei gleichzeitiger Maximierung der betrieblichen Widerstandsfähigkeit geht. www.nozominetworks.com

