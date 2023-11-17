Nozomi Networks與NetWitness攜手為關鍵基礎設施系統的營運技術與物聯網環境提供先進的網路安全解決方案

舊金山--()--(美國商業資訊)-- 營運技術（OT）、物聯網（IoT）和關鍵基礎設施安全領域的翹楚Nozomi Networks Inc.與企業級網路威脅偵測和回應領域的領導者NetWitness今天宣布，雙方已攜手合作，為OT和資訊科技（IT）解決方案提供統一的安全性和可視性。整合OT資料可大幅提高安全營運中心（SOC）的效率，NetWitness透過該中心保護企業免於遭受複雜的網路威脅。

NetWitness產品長Tod Ewasko表示：「NetWitness的一個關鍵差異化優勢在於其對企業資料的徹底可視性，無論是記錄檔、網路或端點等各種類型，還是在內部、雲端或是混合儲存位置。將關鍵的OT和IoT資料整合到威脅偵測、調查和回應功能中，可以提高SOC的效率，保護日益重要的攻擊途徑。」

Nozomi Networks是公認的OT和IoT安全領域的市場領導者，因其卓越的營運可視性、先進的OT和IoT威脅偵測以及跨部署優勢而備受推崇。Nozomi Networks解決方案為能源、製造、採礦、運輸、公用事業、樓宇自動化、智慧城市和關鍵基礎設施等領域數千套裝置中的1.02億台設備提供支援。Nozomi Networks的產品可在現場和雲端部署，橫跨IT、OT和IoT領域，透過人工智慧的創新應用，自動化工業控製網路的清查、視覺化和監控等繁重工作。應用場景不僅限於網路安全，還包括故障排除、資產管理和預測性維護。

NetWitness提供最全面且靈活的統一威脅偵測、調查和回應平台，協助保護全球最大、安全意識最強的企業。NetWitness提供無與倫比的可視性、強大的上下文關聯性以及自動化、可操作的洞察力，使安全團隊能夠因應最複雜、最尖端的攻擊。

Nozomi Networks聯盟與通路銷售資深副總裁Chet Namboodri表示：「OT、IoT和IT之間連接和資料的自由流動促使企業尋找更好的方式，來全面監控和管理整個攻擊面的安全防禦。我們很高興能與NetWitness合作，為他們的客戶提供更廣泛的解決方案，用於其IT、IoT網路和OT/營運系統的偵測和回應。」

關於NetWitness

NetWitness為世界各地的組織提供全面和高度可擴充的威脅偵測和回應能力。NetWitness平台提供完整的可視性，並結合所應用的威脅情報和使用者行為分析，用以偵測威脅、決定優先處理順序、調查和自動回應。這使安全分析人員更有效率，並能從容應對影響業務的威脅。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.netwitness.com

關於Nozomi Networks

Nozomi Networks保護全球關鍵基礎設施免受網路威脅。其平台獨特地將網路和端點可視性、威脅偵測和人工智慧分析相結合，以實現更快、更有效的事件回應。客戶依靠我們來盡可能地降低風險和複雜性，同時最大限度地提高營運彈性。www.nozominetworks.com

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