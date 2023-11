Orienteed prévoit d'intégrer Edgio à sa plateforme d'exploitation afin d'améliorer les capacités composables de son portefeuille commercial

PHOENIX & CORUŇA GALICIA, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Orienteed, une entreprise dominant le secteur du développement de commerce électronique spécialisée dans des solutions de commerce numérique évolutives, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Edgio, Inc. (Nasdaq : EGIO), un fournisseur de solutions et de sécurité de haut niveau. Edgio fournira le backend sécurisé aux composants frontaux d'Orienteed déployés avec Crowlify, une plateforme d'exploitation développée pour réduire la complexité de la gestion d'environnements multiples au sein d'un écosystème HCL Commerce.

Les entreprises qui prévoient de créer ou de remplacer leur front-end actuel pourront utiliser les fonctionnalités CI/CD de Crowlify, combinées au réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Edgio et aux fonctions de sécurité holistique des applications web, pour s'adapter plus facilement et améliorer la vitesse du site web, sans compromettre la sécurité.

Edgio, fournisseur mondial de solutions logicielles avancées, permet aux entreprises d'offrir des expériences numériques optimales, qu'il s'agisse de sites web plus rapides, d'applications réactives ou d'une qualité de diffusion élevée.

« Avec Edgio qui fournit le backend sécurisé de notre plateforme Crowlify, nos clients bénéficieront d'une évolutivité, d'une performance et d'une sécurité accrues. Ce partenariat souligne notre engagement envers l’innovation et notre engagement à répondre aux besoins changeants des clients qui cherchent à créer et à mettre en œuvre des solutions technologiques de commerce électronique à grande échelle », déclare Marco Fabbri, directeur technique d’Orienteed, Italie.

« Edgio est ravi de s'associer à Orienteed. Cette collaboration souligne la reconnaissance croissante parmi les fournisseurs de technologie de commerce électronique auxquels Edgio offre l'un des CDN les plus qualitatifs, les plus rapides, les plus sécurisés et disposant des meilleures fonctionnalités existantes sur la planète ; cela se traduit par des temps de chargement de page inférieurs à la seconde, des conversions plus élevées et des revenus accrus pour les entreprises en ligne », a déclaré Emma Whitmore, vice-présidente du groupe pour la région EMEA chez Edgio.

À propos d’Edgio

Edgio (NASDAQ: EGIO) aide les entreprises à garantir des expériences et du contenu en ligne plus rapidement, de manière plus sûre et avec davantage de contrôle. Notre réseau périphérique à l'échelle mondiale et convivial offert aux développeurs, associé à nos solutions d'applications et de médias entièrement intégrées, constitue une plateforme unique pour la diffusion de propriétés Web et de contenus en continu hautement performants et sécurisés. Grâce à cette plateforme entièrement intégrée et aux services périphériques de bout en bout, les entreprises peuvent diffuser du contenu plus rapidement et de manière plus sécurisée, ce qui augmente leur chiffre d'affaires global et leur valeur commerciale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site edg.io et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

À propos d'Orienteed

Nous sommes très compétents dans le développement et l'intégration de projets de commerce électronique. Nous proposons des solutions d'entreprise évolutives et nous utilisons certaines des meilleures plates-formes de commerce électronique disponibles. Nous appliquons les stratégies les mieux adaptées à la vision des entreprises de nos clients, en incorporant des solutions techniques innovantes et des processus modernes de conception et de développement. Pour plus d'informations, visitez le site suivant :https://orienteed.com/en/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.