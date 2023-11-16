沙烏地阿拉伯發展基金就加勒比海地區基礎設施和能源專案簽署兩份框架諒解備忘錄

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 沙烏地阿拉伯發展基金（SFD）執行長Sultan Al-Marshad閣下今天與聖文森及格瑞那丁和聖克里斯多福及尼維斯政府簽署了兩項發展框架諒解備忘錄。簽署儀式在沙烏地阿拉伯王國利雅德舉行，是2023年11月16日週四舉行的沙烏地阿拉伯-加勒比共同體高峰會的前奏。

與聖文森及格瑞那丁總理Ralph E. Gonsalves閣下簽署的第一份諒解備忘錄規定，SFD將提供價值5000萬美元的資金，用於資助受自然災害影響的建築和設施的擴建、建造和修復專案 。透過資助該專案，SFD將幫助恢復必要的基礎設施，促進永續發展，並增強國家在自然災害後的經濟復原能力。

與聖克里斯多福及尼維斯總理Terence Drew閣下簽署的第二份諒解備忘錄規定，SFD將提供價值4000萬美元的資金，用於資助Needsmust發電廠計畫的擴建。透過資助該專案，SFD將幫助支援該國的能源供應，同時促進聖克里斯多福及尼維斯的社會經濟發展。

這兩份諒解備忘錄證明了SFD支援加勒比地區永續發展的承諾，並重申了國際合作和團結對於實現永續發展目標以及促進社會和經濟成長的重要性，特別是對小島嶼開發中國家（SIDS）而言。

自1975年以來，SFD秉持促進全球永續發展的使命，已在全球100多個國家資助了800多個開發專案，總價值達200億美元。近40年來，SFD一直積極參與加勒比共同體成員國的開發專案，自今年年初以來，已為12個開發專案提供了約6.7億美元的資金。

來源：AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。