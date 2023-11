Fundo Saudita para o Desenvolvimento assina dois memorandos de entendimento para projetos de infraestrutura e energia no Caribe

SFD’s CEO, H.E. Sultan Al-Marshad (right), poses for a photo with the Prime Minister of Saint Kitts and Nevis, Hon. Terence Drew, following the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) (Photo: AETOSWire)

SFD’s CEO, H.E. Sultan Al-Marshad (right), poses for a photo with the Prime Minister of Saint Kitts and Nevis, Hon. Terence Drew, following the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) (Photo: AETOSWire)

RIAD, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--O Diretor Executivo do Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD), Sua Excelência, Sultão Al-Marshad, assinou hoje dois Memorandos de Entendimento (MoUs) de desenvolvimento com os governos de São Vicente e Granadinas, e São Cristóvão e Nevis. A assinatura ocorreu em Riad, Reino da Arábia Saudita, como preparação para a Cúpula Saudita-CARICOM, que tem início na quinta-feira, 16 de novembro de 2023.

O primeiro MoU, assinado com o Primeiro Ministro de São Vicente e Granadinas, Exmo. Sr. Ralph E. Gonsalves, estipula que o SFD irá fornecer financiamento no valor de US$ 50 milhões, para financiar o Projeto de Expansão, Construção e Reabilitação de Diversos Edifícios e Instalações Afetadas por Desastres Naturais. Ao financiar este projeto, o SFD irá ajudar a restaurar infraestruturas essenciais, promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a resiliência econômica do país após os desastres naturais.

O segundo MoU, assinado com o Primeiro Ministro de São Cristóvão e Nevis, Exmo. Sr. Terence Drew, estipula que o SFD irá fornecer financiamento no valor de US$ 40 milhões para financiar a expansão do Projeto da Usina de Energia Needsmust. Ao financiar este projeto, o SFD irá ajudar a apoiar o fornecimento de energia do país, junto com o desenvolvimento socioeconômico de São Cristóvão e Nevis.

Ambos os MoUs são uma prova do compromisso do SFD em apoiar o desenvolvimento sustentável na região caribenha e reafirmam a importância da cooperação e solidariedade internacionais para atingir as SDGs, bem como fomentar o crescimento social e econômico, sobretudo, nos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS).

Alinhado com sua missão de promover o desenvolvimento sustentável mundial desde 1975, o SFD financiou mais de 800 projetos de desenvolvimento no valor de US$ 20 bilhões em mais de 100 países. O SFD tem estado ativamente envolvido em projetos de desenvolvimento nos estados membros da CARICOM há quase quatro décadas. Desde o início deste ano, forneceu cerca de US$ 670 milhões em financiamento para 12 projetos de desenvolvimento.

Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.