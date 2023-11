TVS Motor Company conclut un partenariat stratégique avec Emil Frey pour plusieurs marchés européens clés

BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--TVS Motor Company, l’un des principaux constructeurs automobiles mondiaux, présent sur les segments des deux et des trois roues, a annoncé aujourd’hui son introduction en Europe suite à la signature d’un accord d’importation et de distribution avec Emil Frey, une entreprise centenaire et un grand nom de la distribution automobile.

Ce partenariat marque une étape importante dans l’expansion mondiale de TVS Motor Company, en tirant parti du vaste réseau de distribution d’Emil Frey et de sa connaissance approfondie du marché européen. TVS Motor Company, connue pour son engagement en faveur de l’innovation et de la qualité, s’apprête à offrir aux clients européens une gamme variée de deux-roues performants et technologiquement avancés.

TVS Motor Company et Emil Frey partagent le même engagement en faveur de la mobilité responsable et durable, leur principale mission étant de fournir un service impeccable et d’arriver à une satisfaction client irréprochable. L’accent mis par TVS Motor Company sur la fourniture de solutions d’avant-garde, associé à la capacité profonde d’Emil Frey de comprendre les clients locaux et l’évolution de leurs besoins, a contribué à l’ADN unique de ce partenariat, qui constituera une base solide pour l’expansion de TVS Motor en Europe.

Emil Frey est l’un des plus grands importateurs et détaillants automobiles en Europe, desservant de nombreuses marques automobiles de premier plan dans toute la région. Dans le cadre de ce partenariat, les entités du groupe Emil Frey utiliseront leurs réseaux de vente, de marketing et de service pour prendre en charge la distribution des produits de TVS dans certains pays. Les produits de TVS qui vont être disponibles en Europe comprennent notamment : le TVS Jupiter 125, le TVS NTORQ, la TVS Raider, le TVS iQube S, le TVS X, la TVS Ronin, la TVS Apache RR 310 et la TVS Apache RTR 310.

En annonçant cette incursion en Europe, Sudarshan Venu, directeur général de TVS Motor Company, a déclaré : « Cette alliance stratégique avec Emil Frey représente une étape cruciale de notre stratégie d’expansion mondiale. L’Europe va être un marché clé pour nous et, grâce à ce partenariat, nous souhaitons rapprocher nos produits de pointe des clients européens. Avec un partenaire comme Emil Frey, nous réunissons deux organisations centenaires et réputées, toutes deux animées par des valeurs communes de mobilité responsable et durable et de service à la clientèle. Nos deux entreprises sont enthousiastes à l’idée de servir les clients et les amateurs de deux-roues en Europe, et nous nous réjouissons de ce partenariat fructueux. »

Lorenz Frey-Hilti, directeur du groupe Emil Frey, a confié pour sa part : « Nous sommes très fiers de mettre en place un partenariat solide et loyal entre nos deux entreprises traditionnelles estimées dans le secteur de la mobilité. Notre rapprochement symbolise un mariage harmonieux entre héritage et innovation. Je suis ravi que TVS Motor Company ait choisi de s’appuyer sur notre expertise du marché européen et d’utiliser notre réseau de distribution pour proposer ses excellents produits aux clients. Nos deux entreprises se complètent parfaitement, et je me réjouis de voir ce partenariat s’épanouir. »

Suite à cet accord, la France sera le premier pays de lancement, où une gamme complète de produits de TVS Motor, y compris les modèles ICE et EV, sera disponible à compter de janvier 2024.

