Eurofins Scientific anuncia aquisição da Labor 3, expandindo ainda mais sua oferta ao mercado de alimentos e rações no Brasil e a presença dos laboratórios Eurofins na América Latina

A rede de empresas Eurofins, líder mundial em avançados testes de produtos alimentícios, ambientais, farmacêuticos e cosméticos e em farmacologia de descoberta, ciência forense, ciências de materiais e serviços de pesquisa de contratos agrocientíficos, anuncia a conclusão da aquisição da Labor 3.

A aquisição da Labor 3 expande ainda mais a presença da rede Eurofins de empresas na América Latina, que se somam aos laboratórios da Eurofins em 5 países da América Latina que operam em áreas de alimentos, agrociências, genômica, meio ambiente, produtos farmacêuticos, testes de produtos cosméticos e diagnóstico clínico. Esta aquisição irá reforçar especificamente o suporte da rede Eurofins à indústria de alimentos no Brasil, ao oferecer testes, consultoria e avaliação de apoio em toda a cadeia de produção de alimentos, com os mais altos padrões de qualidade e tempo de resposta.

Conhecido como Eurofins Labor 3 daqui em diante, o laboratório representa o quinto laboratório de testes de alimentos e rações da Eurofins no Brasil. Com sede em São Paulo, Brasil, a Labor 3 tem mais de 25 anos de experiência em testes de alimentos e serviços de consultoria em segurança alimentar, com foco particular em contribuir para o avanço da ciência acadêmica na área de segurança alimentar. O laboratório está equipado com aparelhos de teste, tecnologia e plataformas de informação de última geração, estando credenciado para todos os requisitos regulatórios aplicáveis, além de empregar seu próprio e robusto Sistema de Garantia de Qualidade, que respalda o compromisso da equipe com seus clientes, bem como os processos de testes mais confiáveis e precisos.

As origens da presença da Eurofins no Brasil remontam a 2001, quando a Eurofins Genescan estabeleceu sua presença no Brasil, ao inaugurar um escritório em São Paulo/SP, logo seguido pela abertura de um laboratório. Desde então, a rede de empresas Eurofins continuou se expandindo no Brasil e na América Latina, com mais de 10 laboratórios em 5 países da América Latina, operando agora em testes de diagnóstico alimentar, ambiental, farmacêutico, agrocientífico e clínico, além de prestar serviços especiais de consultoria e auditorias.

A Eurofins está testando para a vida. Com mais de 61.000 funcionários em uma rede com cerca de 900 laboratórios em 61 países, a Eurofins oferece um portfólio de mais de 200.000 métodos analíticos.

