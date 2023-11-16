沙特发展基金就加勒比地区基础设施和能源项目签署两份框架谅解备忘录

SFD首席执行官Sultan Al-Marshad阁下（右）与圣基茨和尼维斯总理Terence Drew阁下在签署谅解备忘录后合影留念（照片：AETOSWire）

SFD首席执行官Sultan Al-Marshad阁下（右）与圣基茨和尼维斯总理Terence Drew阁下在签署谅解备忘录后合影留念（照片：AETOSWire）

沙特阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 沙特发展基金（SFD）首席执行官Sultan Al-Marshad阁下今天与圣文森特和格林纳丁斯以及圣基茨和尼维斯政府签署了两项发展框架谅解备忘录。签署仪式在沙特阿拉伯王国利雅得举行，是2023年11月16日周四召开的沙特-加勒比共同体峰会的前奏。

与圣文森特和格林纳丁斯总理Ralph E. Gonsalves阁下签署的第一份谅解备忘录规定，SFD将提供价值5000万美元的资金，用于资助受自然灾害影响的建筑和设施的扩建、建造和修复项目。通过资助该项目，SFD将帮助恢复必要的基础设施，促进可持续发展，并增强国家在自然灾害后的经济恢复能力。

与圣基茨和尼维斯总理Terence Drew阁下签署的第二份谅解备忘录规定，SFD将提供价值4000万美元的资金，用于资助Needsmust发电厂项目的扩建。通过资助该项目，SFD将帮助支持该国的能源供应，同时促进圣基茨和尼维斯的社会经济发展。

这两份谅解备忘录证明了SFD支持加勒比地区可持续发展的承诺，并重申了国际合作和团结对于实现可持续发展目标以及促进社会和经济增长的重要性，特别是对小岛屿发展中国家（SIDS）而言。

自1975年以来，SFD秉持促进全球可持续发展的使命，已在全球100多个国家资助了800多个发展项目，总价值达200亿美元。近40年来，SFD一直积极参与加勒比共同体成员国的发展项目，自今年年初以来，已为12个发展项目提供了约6.7亿美元的资金。

来源：AETOSWire

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