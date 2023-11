Il Fondo Saudita per lo Sviluppo firma due memorandum d'intesa quadro per progetti infrastrutturali ed energetici nei Caraibi

SFD’s CEO, H.E. Sultan Al-Marshad (right), poses for a photo with the Prime Minister of Saint Kitts and Nevis, Hon. Terence Drew, following the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) (Photo: AETOSWire)

Riad, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--L'Amministratore Delegato del Fondo Saudita per lo Sviluppo (Saudi Fund for Development, SFD), S.E. Sultan Al-Marshad, ha firmato oggi due memorandum d'intesa quadro per lo sviluppo con i governi di Saint Vincent e Grenadine e Saint Kitts e Nevis. L'accordo è stato ratificato a Riad, nel Regno dell'Arabia Saudita, in vista del Saudi-CARICOM Summit che inizierà giovedì 16 novembre 2023.

Il primo memorandum d'intesa, firmato con il Primo ministro di Saint Vincent e Grenadine, On. Ralph E. Gonsalves, stabilisce che l'SFD fornirà finanziamenti per un valore di 50 milioni di dollari, impiegati per finanziare il progetto di espansione, costruzione e riqualificazione di vari edifici e strutture colpiti da disastri naturali. Grazie a questa iniziativa, l'SFD contribuirà a ripristinare infrastrutture essenziali, promuovere lo sviluppo sostenibile e migliorare la resilienza economica della nazione in seguito a catastrofi naturali.

Il secondo memorandum d'intesa, firmato con il Primo ministro di Saint Kitts e Nevis, On. Terence Drew, stabilisce che l'SFD fornirà finanziamenti per un valore di 40 milioni di dollari da utilizzare per ampliare il progetto della centrale elettrica di Needsmust. Così facendo, l'SFD darà il suo contributo per supportare l'approvvigionamento energetico della nazione, insieme allo sviluppo socio-economico di Saint Kitts e Nevis.

Entrambi i memorandum d'intesa testimoniano l'impegno dell'SFD per lo sviluppo sostenibile nella regione caraibica e riaffermano l'importanza della cooperazione internazionale e della solidarietà per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e promuovere la crescita socio-economica, in particolare nei piccoli stati insulari in via di sviluppo.

In linea con la sua missione di promozione dello sviluppo sostenibile globale, l'SFD ha finanziato più di 800 progetti di sviluppo per un valore di 20 miliardi di dollari in oltre 100 Paesi nel mondo. L'SFD è attivamente impegnato in progetti di sviluppo all'interno degli Stati membri della CARICOM da quasi quarant'anni. Dall'inizio del 2023, ha elargito circa 670 milioni di dollari in finanziamenti per 12 progetti di sviluppo.

Fonte: AETOSWire