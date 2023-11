Boom Supersonic et Latecoere signent un accord stratégique pour Overture et Symphony

DENVER & TOULOUSE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Boom Supersonic, société développant l’avion de ligne le plus rapide au monde, a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord avec l’équipementier aéronautique de rang 1 Latecoere, qui rejoint son réseau de fournisseurs mondiaux. Dans le cadre de cette collaboration, les équipes du bureau d’études de Latecoere à Toulouse (France) travailleront de concert avec les ingénieurs de Boom pour définir l’architecture complète du système d’interconnexion du câblage électrique (EWIS), système central pour Overture et Symphony.

L’EWIS comptera plus de 103 kilomètres de câblage et plus de 45 000 connexions électriques, garantissant la sécurité optimale et la fiabilité du système pour Overture et Symphony. Latecoere est fort d’une grande expertise dans les processus et méthodes de développement d’aéronefs complexes, et Boom pourra ainsi s’appuyer sur sa suite logicielle de développement d’architecture, à la pointe de l’industrie.

Kathy Savitt, présidente et Chief Business Officer de Boom Supersonic, explique : « Parmi les principaux fournisseurs d’aérostructures et de systèmes annoncés pour Overture, Latecoere apporte une expérience considérable dans le cadre de la conception et de la fabrication d’un EWIS conforme aux normes et technologies aéronautiques avancées. Chez Boom, nous continuons à réunir les principaux fournisseurs mondiaux d’Overture et de Symphony, dans le but de concrétiser le transport aérien supersonique durable. »

Greg Huttner, directeur général de Latecoere, ajoute : « Le Groupe Latecoere est fier de soutenir Boom avec ses capacités uniques de conception de systèmes d’interconnexion, en vue de créer l’avion de ligne le plus rapide au monde. Nous sommes l’un des fondateurs de l’industrie aérospatiale et nous sommes déterminés à soutenir le développement de la prochaine génération de vols aux côtés de Boom. »

Boom continue de progresser vers la phase de production, en finalisant le panel de fournisseurs qui travailleront sur les aérostructures et les systèmes critiques d’Overture et de Symphony. Lors du Salon du Bourget en juin 2023, Boom a également partagé un aperçu complet de la configuration des systèmes pour Overture, notamment l’avionique, les commandes de vol, l’hydraulique, les systèmes de carburant et le train d’atterrissage, tous conçus et mis au point avec pour objectif des performances, une efficacité et une sécurité optimales.

La conception de Symphony, le moteur de Boom qui alimentera Overture, continue de progresser. Boom a réalisé l’étape technique de la revue de définition conceptuelle pour Symphony, ouvrant ainsi la voie aux premiers essais de la plateforme matérielle de Symphony, prévus pour 2024.

________________________________________________________

À propos de Boom Supersonic

Boom Supersonic transforme le transport aérien grâce à Overture, l’avion de ligne le plus rapide du monde, optimisé à la fois en matière de vitesse, de sécurité et de durabilité. Overture volera deux fois plus vite que les avions de ligne actuels et sera optimisé pour fonctionner avec 100 % de carburant durable d’aviation (SAF). Le carnet de commandes d’Overture compte déjà 130 appareils, dont des commandes et précommandes d’American Airlines, United Airlines et Japan Airlines. Boom travaille avec Northrop Grumman en vue des applications gouvernementales et de défense d’Overture. Parmi les fournisseurs et partenaires qui collaborent avec Boom sur le programme Overture figurent notamment Aernnova, Leonardo, Latecoere, Aciturri, Safran Landing Systems, Eaton, Collins Aerospace et l’armée de l’air américaine.

Symphony™ est le système de propulsion qui équipera Overture. Ce moteur est conçu par Boom aux côtés de fournisseurs de classe mondiale, notamment Florida Turbine Technologies (FTT) — entité de Kratos Defense & Security Solutions, Inc. —, GE Additive et StandardAero.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site https://boomsupersonic.com

A propos de Latecoere

Partenaire de rang 1 des grands donneurs d’ordre industriels (Airbus, BAE Systems, Boeing, Bombardier, Dassault Aviation, Embraer, Honda Aircraft Company, Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Thales), Latecoere sert le secteur aérospatial avec des solutions innovantes pour un monde durable. Le Groupe intervient dans tous les segments de l’industrie aérospatiale (commercial, régional, d’affaires, défense, spatial), dans deux domaines d’activités :

Aérostructures (55 % du CA) : portes, fuselage, voilure et empennage, bielles et service client ;

Systèmes d’interconnexion (45 % du CA) : câblage, meubles avioniques, équipements embarqués, produits électroniques et service client.

Le Groupe employait au 31 décembre 2022, 5918 personnes dans 14 pays. Latecoere est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR001400JY13 - Reuters : AEP.PA - Bloomberg : AT.FP

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.latecoere.aero