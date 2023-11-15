Esri和國家地理學會推出National Geographic MapMaker

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 透過學習製圖技能和地理知識，學生、教師和其他人士可以更好地結合地域背景瞭解世界上的關鍵問題、挑戰和機遇。為慶祝地理意識周(Geography Awareness Week)的GIS日活動，地理資訊系統(GIS)技術的全球領導者Esri和全球性非營利組織國家地理學會(NGS)推出了重新設計的National Geographic MapMaker。

《國家地理》與Esri合作開發了線上製圖工具MapMaker。該工具使用最新的GIS軟體將教室和個人與用於探索和教育的基本地理資訊和技術連結起來。透過這個植基於Web的2D和3D應用程式，任何人都可以直覺式地體驗關於地球上相互關聯的社會和實體系統的地理空間資訊並與之互動，同時還可以探索地圖製作藝術。

Esri總裁Jack Dangermond表示：「我們很榮幸能繼續與國家地理學會合作，將MapMaker 4.0帶給世界各地的K–12學生。我們相信製圖是推動學習、交流和變革的強力工具，我們希望MapMaker能激勵下一代更好地瞭解和關心我們的世界。」

MapMaker 4.0的更新超越了傳統地圖的範疇，為用戶提供了有關各種重要主題的互動式資料，豐富了學習內容，並更好地說明地圖這一強大的工具如何讓我們找到方向、分析和視覺化複雜的資料集、解決問題和講述故事。

國家地理學會教育長Deborah Grayson表示：「[國家地理]學會在支持地理教育方面有著悠久的歷史，我們很高興能與Esri進一步合作，藉助資料驅動的製圖技術培養人們對世界的好奇心和求知欲。National Geographic MapMaker是一款引人入勝的教育工具，能夠激發下一代地理學家、製圖師和《國家地理》探險家的靈感，展示地理如何影響他們每天的生活和工作，以及地理方法引發的熱忱如何因應挑戰和推動世界各地的切實變革。」

新的MapMaker支持用戶透過對地圖進行分層來塑造模式和關係；在地圖上添加注釋和草圖；以及保存影像以用於論文、簡報或其他應用。創建這些圖層可以教育用戶；表示各種生物群落、種群和環境；以及查看氣候變化的不同地理影響，以進行創新學習和探索。

學生還可以探索有關地球科學（如地震、火山、氣候）或人文地理（如人口特徵、土地覆蓋、公共衛生）等主題的當前和歷史地圖，教育工作者也可以查看Esri和National Geographic Learning創建的其他學習資源。MapMaker可在線上平台、移動平台和輕便裝置上運行，並支持觸控式螢幕功能，任何年齡或地理知識水準的用戶都能輕鬆體驗。

如欲瞭解更多資訊，請探索National Geographic MapMaker。

關於國家地理學會

國家地理學會是一個全球性的非營利組織，利用科學、探索、教育和講故事的力量來點亮並保護地球的奇跡。自1888年以來，《國家地理》不斷突破探索的界限，投資於有膽識的人和變革性的想法，為遍佈七大洲的工作提供了超過1.5萬項資助，每年藉由教育產品觸及300萬名學生，並透過特色鮮明的體驗、故事和內容吸引全球受眾。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.nationalgeographic.org，或在Instagram、LinkedIn和Facebook上關注我們。

關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置情報和地圖繪製領域的全球市場領導者，幫助客戶充分挖掘資料潛力，以改善營運和業務成果。Esri于1969年成立於美國加州雷德蘭茲，全球數十萬個組織已部署了Esri的軟體，其中包括《財星》世界500大企業、政府機構、非營利組織和高校。Esri在六大洲超過100個國家/地區擁有區域辦事處、國際經銷商和合作夥伴，共同提供當地支持。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri借助地理方法設計最先進的解決方案，透過將世界上一些最複雜的問題置於關鍵的位置背景來加以解決。敬請造訪我們的網站：esri.com。

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