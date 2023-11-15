Solarpro與Hithium合作開發東南歐最大的BESS專案

保加利亞拉茲洛格--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 固定電池製造商Hithium和太陽能專案EPC供應商Solarpro宣布建立策略合作夥伴關係，雙方的第一個專案將在保加利亞展開。Hithium已同意為一個55 MWh的儲能專案提供電池產品，Solarpro將為該專案提供統包式EPC（工程、採購和建設）服務。新工廠將為保加利亞西南部小鎮拉茲洛格(Razlog)的太陽能光電設施提供支援。新設施計畫於2024年初開工建設，是東南歐正在實施的最大的電池儲能專案。

Solarpro執行長Krasen Mateev解釋道：「隨著該地區公用事業級太陽能產能的增加，儲能變得越來越重要，因為它使我們能夠更可靠地提供太陽能產生的能源。我們很高興能與Hithium共同邁出這一步，加速東歐儲能技術的發展。在過去的幾個月裡，我們一直在為這一具有里程碑意義的專案進行聯合解決方案的準備、工程設計和開發工作。我們致力於引領能源轉型，並在我們的產品組合中增加新技術。」

Hithium中歐、北歐和東歐大型電池儲能系統(BESS)專案總監Ning (Kelson) Li補充道：「Solarpro是一個在再生能源和電池儲能系統領域經驗豐富的歐洲合作夥伴，我們很榮幸能與之合作，為拉茲洛格BESS工廠破土動工。這個專案代表著我們正式進軍東歐市場，完美體現了我們希望為該地區做出的貢獻，即擴大儲能規模，穩定清潔能源供應。」

Hithium將採用公司的280 Ah電池提供16個儲能容器，容量為3.44 MWh，使其具有超長的預期壽命。它們還具有工作溫度範圍廣的特性，因此新的儲能專案預期即使在極端天氣下也能不間斷運作。除了多級主動防火系統外，Hithium的貨櫃還透過液冷而不是風冷達成了較高的熱穩定性，這也使其能夠節省空間並提高產品的能量密度。

BESS的所有方將是維也納Renalfa IPP的子公司。投資方決定在現有的33 MWp太陽能光電電站內同時安裝大型電池。太陽能發電廠配備了太陽能光電追蹤器安裝系統，提高了設備的效率和輸出功率，同時還配備了自己的變電站。太陽能光電電站所在的地區擁有保加利亞首屈一指的輻照度，發電量極高。

關於Solarpro

Solarpro是一系列發電、系統整合和能源儲存解決方案的領先供應商之一。該公司是再生能源產業經驗豐富的技術領導者，也是歐洲太陽能光電產業最大的EPC和運作與維護(O&M)公司之一，擁有超過15年的出色業績記錄。

該集團於2007年啟動太陽能光電業務，迄今已在超過18個國家展開專案，裝機容量超過6 GWp。Solarpro憑藉其跨國團隊的豐富專業知識，提供創新的太陽能光電解決方案，從而為客戶創造更多價值。

關於Renalfa

Renalfa IPP是一家總部設在維也納的清潔能源和電動汽車投資集團。它是維也納Renalfa Solarpro Group GmbH和法國基礎設施基金管理公司RGreen Invest的合資企業。該集團也是歐洲首屈一指的電動汽車共享平台Spark的主要投資人之一。

Renalfa IPP在保加利亞、匈牙利、北馬其頓共和國和羅馬尼亞擁有總容量超過450 MW的再生能源發電設施，另外還有超過1 GW的設施處於開發和建設的後期階段。

關於Hithium

HiTHIUM公司成立於2019年，是一家為公用事業規模以及商業和工業應用提供優質固定式儲能產品的領先製造商。HiTHIUM擁有四個研發中心和多個智慧生產設施，其創新成果包括對鋰離子電池進行的突破性安全改進，以及生命週期的延長和更緊湊的設計。Hithium創辦人和高階管理人員在該領域累積了數十年的經驗，利用其在BESS領域的專業優勢，為合作夥伴和客戶提供獨一無二的先進儲能技術。

該公司總部位於中國廈門，並在深圳、重慶、慕尼黑、杜拜和加州設有分支機搆。迄今為止，HiTHIUM已交付了11 GWh的電池容量，僅2022年就交付了5 GWh，並將在2023年底之前將產能擴大到70 GWh。

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