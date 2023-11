Solarpro und Hithium kooperieren beim größten BESS-Projekt in Südosteuropa

RAZLOG, Bulgarien--(BUSINESS WIRE)--Der Hersteller von stationären Batterien Hithium und der Solarprojekt-EPC-Anbieter Solarpro haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, deren erstes Projekt in Bulgarien umgesetzt werden soll. Hithium hat zugesagt, die Batterieprodukte für ein 55-MWh-Energiespeicherprojekt zu liefern, für das Solarpro schlüsselfertige EPC-Dienstleistungen erbringt. Die neue Anlage wird eine Fotovoltaikanlage in der südwestbulgarischen Stadt Razlog unterstützen. Der Bau der neuen Anlage ist für Anfang 2024 geplant und ist das größte Batteriespeicherprojekt, das derzeit in Südosteuropa umgesetzt wird.

„Mit dem Anstieg der Solarstromproduktion in der Region wird die Speicherung von Energie immer bedeutender, da sie es uns ermöglicht, die durch Solarenergie erzeugte Energie zuverlässiger bereitzustellen“, erklärt Krasen Mateev, CEO von Solarpro. „Wir freuen uns sehr, diesen Schritt gemeinsam mit Hithium zu gehen, um den Ausbau der Energiespeicherung in Osteuropa zu beschleunigen. In den vergangenen Monaten haben wir an der Vorbereitung, Planung und Entwicklung der gemeinsamen Lösung für dieses wegweisende Projekt gearbeitet. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine Vorreiterrolle bei der Energiewende einzunehmen und neue Technologien in unser Produktportfolio aufzunehmen.“

Ning (Kelson) Li, Hithium Director Large-Scale BESS Project für Mittel-, Nord- und Osteuropa, fügte hinzu: „Wir sind stolz darauf, mit einem so erfahrenen europäischen Partner im Bereich erneuerbare Energien und Batteriespeichersysteme wie Solarpro zusammenzuarbeiten und den Spatenstich für die BESS-Anlage Razlog zu setzen. Dieses Projekt markiert unseren Eintritt in Osteuropa und spiegelt perfekt den Beitrag wider, den wir in der Region leisten wollen, indem wir die Energiespeicherung ausbauen, um eine stabile Versorgung mit sauberer Energie zu gewährleisten.“

Hithium wird 16 Energiespeichercontainer mit einer Kapazität von 3,44 MWh liefern, die auf den 280-Ah-Zellen des Unternehmens aufbauen und eine besonders lange erwartete Lebensdauer haben. Außerdem weisen die Zellen einen weiten Betriebstemperaturbereich auf, wodurch das neue Energiespeicherprojekt auch bei extremen Witterungsbedingungen unterbrechungsfrei laufen können soll. Neben ihrem mehrstufigen, aktiven Brandschutzsystem erreichen die Hithium-Container eine hohe thermische Stabilität, da sie mit Flüssigkeit statt mit Luft gekühlt werden, was ebenfalls Platz spart und die Energiedichte des Produkts erhöht.

Eigentümer des BESS-Projekts wird eine Tochtergesellschaft des in Wien ansässigen Unternehmens Renalfa IPP sein. Der Investor hat beschlossen, die Großbatterie zusammen mit der bestehenden 33-MWp-Photovoltaikanlage zu errichten. Der Solarpark ist mit einem Photovoltaik-Tracker-Montagesystem ausgerüstet, das die Effizienz und die Leistung der Anlage erhöht. Außerdem verfügt er über ein eigenes Umspannwerk. Das Gebiet, in dem die Anlage steht, gehört zu den Gebieten mit der höchsten Sonneneinstrahlung in Bulgarien und bietet somit ein besonders hohes Potenzial für die Stromerzeugung.

Über Solarpro

Solarpro gehört zu den führenden Anbietern einer Reihe von Lösungen für die Erzeugung, Systemintegration und Speicherung von Energie. Das Unternehmen ist ein erfahrener Technologieführer im Bereich der erneuerbaren Energien und kann auf eine über 15-jährige Erfolgsgeschichte als einer der größten EPC- und O&M-Anbieter im Photovoltaiksektor in Europa zurückblicken.

Die Unternehmensgruppe nahm ihr PV-Geschäft 2007 auf. Mit Projekten in über 18 Ländern und einer installierten Leistung von mehr als 6 GWp schafft Solarpro einen Mehrwert, indem es innovative PV-Lösungen auf Basis des umfangreichen Fachwissens seiner multinationalen Teams bereitstellt.

Über Renalfa

Renalfa IPP ist eine in Wien ansässige Investmentgruppe im Bereich saubere Energie und E-Mobilität. Es handelt sich um ein Joint Venture zwischen der Renalfa Solarpro Group GmbH mit Sitz in Wien und dem französischen Infrastrukturfondsmanager RGreen Invest. Außerdem ist die Unternehmensgruppe einer der Hauptinvestoren der führenden europäischen Carsharing-Plattform für Elektrofahrzeuge Spark.

Renalfa IPP ist Eigentümer von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien mit einer Gesamtkapazität von über 450 MW in Bulgarien, Ungarn, der Republik Nordmazedonien und Rumänien. Weitere Anlagen mit einer Leistung von über 1 GW befinden sich derzeit in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung und des Baus.

Über Hithium

HiTHIUM wurde 2019 gegründet und ist ein führender Hersteller von hochwertigen stationären Energiespeicherprodukten für den Einsatz in Energieversorgungsunternehmen sowie für gewerbliche und industrielle Anwendungen. HiTHIUM betreibt vier Forschungs- und Entwicklungszentren und mehrere intelligente Produktionsanlagen. Das Unternehmen hat unter anderem innovative, bahnbrechende Sicherheitsverbesserungen an seinen Lithium-Ionen-Batterien vorgenommen, die Lebensdauer verlängert und das Design kompakter gemacht. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung der Firmengründer und leitenden Angestellten auf diesem Gebiet nutzt Hithium seine Spezialisierung im BESS-Projekt, um Partnern und Kunden einzigartige Fortschritte bei der Energiespeicherung zu bieten.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Xiamen, China, weitere Standorte gibt es in Shenzhen, Chongqing, München, Dubai und Kalifornien. HiTHIUM hat bisher 11 GWh Batteriekapazität ausgeliefert, allein 5 GWh im Jahr 2022. Bis Ende 2023 will das Unternehmen seine Produktionskapazität auf 70 GWh erhöhen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.