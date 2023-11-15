APU公司部署Boomi以助力数字化转型和全球扩张

新加坡和蒙古乌兰巴托--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能连接与自动化的领军企业Boomi™今日宣布，乳制品和饮料生产及分销商APU公司（简称APU）将使用基于定制API框架的Boomi平台来提高运营可视性和绩效，加速产品上市时间，同时降低技术风险。此举对于APU的数字化转型和进军国际市场策略具有重要意义。

成立于1924年的APU是蒙古历史最悠久的企业之一，在行业中占据着领先地位。APU拥有超过35个品牌的庞大产品组合，涵盖乳制品、软饮料和啤酒等多个领域，并以Heineken为主要股东之一。公司致力于扩大其全球市场影响力，且有计划将旗下高端品牌出口至亚洲、欧洲和美国的八个国家。为实现这一宏大目标，APU正在开展数字化转型，积极推进多个技术和流程自动化项目。

随着业务的不断增长与新应用在其中的广泛部署，APU采纳了Boomi集成平台即服务（iPaaS），以连接核心系统、简化向微软Azure云的迁移过程、集中处理数据以支持战略决策，并通过API和开放数据来构建与第三方的直接数字互联。

“APU的数字化转型立足于两大核心要素，一是优化运营，其中包括产品分销；二是构建与客户、供应商、合作伙伴、银行以及政府的连接基础，从而实现采购、支付以及税务和合规报告的自动化。”APU应用服务部门负责人Munkhbat Luvsanbyamba先生表示，“Boomi在我们当前的利用开放数据和实现这两个要素的过程中，以及未来的策略中发挥着关键作用。此外，它强大的集成功能为我们提供了决策所需的数据支持，也降低了我们在数字化转型过程中面临的复杂性和风险。”

在评估了多个竞争解决方案后，APU选择了Boomi，因为它在成本效益、易用性和可扩展性方面都脱颖而出。APU将利用Boomi平台以及Boomi API和API管理功能，来集成Oracle企业资源规划（ERP）、物流和人力资源（HR）系统，以及其他运营系统和基于云的应用程序。这一实施取代了传统的点对点集成，因为点对点集成不仅耗时，其管理在APU的数字化过程中也日趋复杂。

借助Boomi连接的环境，APU得以开发一个数据仓库，供其庞大的应用程序提取信息。该公司还计划利用Boomi主数据中心（MDH）来建立360度数据全景视角、保持“黄金记录”和全面管理数字资产。

重要的是，Boomi协助APU建立了开放的数据环境。这使APU能够“时刻准备好”与第三方共享关键信息，例如，现在它可与政府机构连接，以满足监管、税务和报告要求；与银行连接，以获取供应商和客户的付款；以及与零售业和酒店业的客户连接，以便完成轻松采购。

领先的澳大利亚咨询和IT解决方案提供商Atturra主导了APU新集成能力的设计、架构和实施，并将提供持续的咨询和管理服务，以支持公司的转型目标。

“要成长为数据驱动的企业，APU显然需要一种新的集成方式来简化技术运营，并降低整体风险。”Atturra数据与集成执行总经理Jason Frost表示，“以Boomi平台为核心，Atturra开发了一个标准化、灵活且可扩展的‘API化’框架，以通过可重复使用的API快速连接APU的系统、应用程序和数据。这使得APU能够更好地管理日益增长的数据量和连接点，缩短推出新服务的上市时间，从而实现其业务和合作关系的增长目标。”

“蒙古正在经历数字化转型浪潮，而APU正通过专注于建立连接基础和数据驱动转型，走在了这一变革的前沿。”Boomi的APJ大区副总裁Thomas Lai表示，“有了集成化的环境，APU已经做足准备，有能力扩大其数字规模，利用API简化不断增长的业务，并迎接未来与合作伙伴和客户的互动和交易。”

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关于Boomi

Boomi致力于通过帮助每个人与世界万物建立连接，从而创造更美好的世界。作为云集成平台即服务（iPaaS）的先驱，Boomi现已成为领先的全球软件即服务（SaaS）公司，同时是客户群最大的集成平台提供商，并与大约800家合作伙伴建立了全球网络，其中包括Accenture、Capgemini、Deloitte、SAP和Snowflake。全球企业依靠Boomi屡获殊荣的平台来发现、管理和编排数据，同时连接应用程序、流程和人员，以更好、更快地实现成效。请访问boomi.com了解更多信息。

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