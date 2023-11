Collaboration entre Solarpro et Hithium dans le cadre du plus important projet de système de stockage d’énergie par batterie (SSEB) en Europe du Sud-est

RAZLOG, Bulgarie--(BUSINESS WIRE)--Le fabricant de batteries stationnaires Hithium et le fournisseur de services IAC (Ingénierie, approvisionnement et construction) pour projets solaires Solarpro ont annoncé un partenariat stratégique, avec un premier projet prévu en Bulgarie. Hithium a accepté de fournir les produits de batterie pour un projet de stockage d’énergie de 55 MWh, pour lequel Solarpro fournit des services IAC clés en main. La nouvelle installation accompagnera une installation photovoltaïque dans la ville de Razlog, située dans le sud-ouest de la Bulgarie. La construction de la nouvelle installation devrait démarrer début 2024 et c’est le plus important projet de stockage d'énergie par batterie déjà mis en œuvre en Europe du Sud-est.

« Alors que la production solaire à grande échelle de la région augmente, le stockage d’énergie gagne en importance car il nous permet de fournir une énergie d'origine solaire de manière plus fiable », a expliqué Krasen Mateev, PDG de Solarpro. « Nous sommes très heureux de franchir cette étape avec Hithium en vue d’accélérer la croissance du stockage d'énergie en Europe de l’Est. Nous avons travaillé ces derniers mois sur la préparation, l’ingénierie et le développement de la solution commune pour ce projet historique. Nous sommes déterminés à mener la transition énergétique en ajoutant de nouvelles technologies dans notre portefeuille de produits. »

Ning (Kelson) Li, directeur chez Hithium des projets de SSEB à grande échelle pour l’Europe centrale, du Nord et de l’Est, a ajouté : « Nous sommes fiers de collaborer avec Solarpro, un partenaire européen aussi expérimenté dans le secteur des énergies renouvelables et des systèmes de stockage d'énergie par batterie, en commençant par le projet révolutionnaire de l’installation SSEB de Razlog. Ce projet représente notre entrée en Europe de l'Est et reflète parfaitement la contribution que nous souhaitons apporter dans la région, développant le stockage d'énergie afin de stabiliser l’approvisionnement en énergie propre. »

Hithium fournira 16 conteneurs de stockage d’énergie avec une capacité de 3,44 MWh, utilisant les cellules de 280 Ah de la société qui ont une durée de vie prévue extra-longue. Ils affichent par ailleurs une large plage de températures de fonctionnement, le nouveau projet de stockage d’énergie devrait par conséquent pouvoir fonctionner de manière ininterrompue, même dans des conditions climatiques extrêmes. En plus de leur système de protection active contre les incendies multi-niveaux, les conteneurs de Hithium affichent une stabilité thermique élevée en utilisant un refroidissement liquide plutôt qu’un refroidissement par air, qui leur permet également d’économiser de l’espace et accroît la densité énergétique du produit.

Le propriétaire du SSEB sera une filiale de Renalfa IPP, une société basée à Vienne. L’investisseur a décidé d’implanter la grosse batterie dans l’installation photovoltaïque existante, d’une capacité de 33 MWc. La ferme solaire est équipée d’un système photovoltaïque avec montage sur appareil de poursuite, améliorant l’efficacité et la production de l’installation, et possède sa propre sous-station. La zone où est située l’installation affiche des niveaux d’irradiation parmi les plus élevés de Bulgarie afin d’offrir un niveau exceptionnel de production électrique.

À propos de Solarpro

Solarpro est l’un des principaux fournisseurs d’une gamme de solutions pour la production, l’intégration de systèmes et le stockage de l’énergie. La société est un leader technologique expérimenté dans le secteur des énergies renouvelables, avec un bilan éprouvé de plus de 15 années en tant qu’acteur majeur des services IAC et de l’exploitation et la maintenance dans le secteur photovoltaïque en Europe.

Le groupe, qui a démarré ses activités dans le photovoltaïque en 2007, a aujourd’hui des projets dans plus de 18 pays et plus de 6 GWc de capacité installée. Solarpro apporte de la valeur ajoutée en fournissant des solutions photovoltaïques innovantes fondées sur la grande expertise de ses équipes multinationales.

À propos de Renalfa

Renalfa IPP est un groupe d’investissement dans les énergies propres et la mobilité électrique basé à Vienne. C’est une coentreprise entre la société Renalfa Solarpro Group GmbH basée à Vienne et le gestionnaire de fonds d’infrastructure français RGreen Invest. Le groupe est par ailleurs l’un des principaux investisseurs dans Spark, la première plateforme européenne de véhicules électriques en autopartage.

Renalfa IPP possède des installations de production d’énergie renouvelable avec une capacité globale de plus de 450 MW en Bulgarie, en Hongrie, en République de Macédoine du Nord et en Roumanie. Une capacité supplémentaire supérieure à 1 GW est à un stade avancé de développement et de construction.

À propos de Hithium

Fondé en 2019, HiTHIUM est un important fabricant de produits de stockage d’énergie stationnaires de haute qualité destinés aux applications à grande échelle, commerciales et industrielles. Avec quatre centres de R&D et de multiples installations de production intelligente, HiTHIUM a apporté des innovations comme des améliorations inédites de la sécurité de ses batteries lithium-ion, ainsi que des augmentations du cycle de vie et un design plus compact. Grâce aux nombreuses décennies d’expérience cumulée de ses fondateurs et de ses cadres dirigeants dans le domaine, Hithium met à profit sa spécialisation dans les SSEB pour faire profiter ses partenaires et ses clients de progrès uniques dans le stockage d’énergie.

La société est basée à Xiamen, en Chine, et possède d’autres sites à Shenzhen, Chongqing, Munich, Dubaï et en Californie. HiTHIUM a livré à ce jour 11 GWh de capacité de batterie, dont 5 GWh rien qu’en 2022, et élargira sa capacité de production à 70 GWh d’ici la fin de 2023.

