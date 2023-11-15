Solarpro与Hithium合作开发东南欧最大的BESS项目

保加利亚拉兹洛格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 固定电池制造商Hithium和太阳能项目EPC提供商Solarpro宣布建立战略合作伙伴关系，双方的首个项目将在保加利亚落地。Hithium已同意为一个55 MWh的储能项目提供电池产品，Solarpro将为该项目提供统包式EPC（工程、采购和建设）服务。新工厂将为保加利亚西南部小镇拉兹洛格(Razlog)的光伏设施提供支持。新设施计划于2024年初开工建设，是东南欧正在实施的最大的电池储能项目。

Solarpro首席执行官Krasen Mateev解释道：“随着该地区公用事业级太阳能产能的增加，储能变得越来越重要，因为它使我们能够更可靠地提供太阳能产生的能源。我们很高兴能与Hithium共同迈出这一步，加速东欧储能技术的发展。在过去的几个月里，我们一直在为这一具有里程碑意义的项目进行联合解决方案的准备、工程设计和开发工作。我们致力于引领能源转型，并在我们的产品组合中增加新技术。”

Hithium中欧、北欧和东欧大型电池储能系统(BESS)项目总监Ning (Kelson) Li补充道：“Solarpro是一个在可再生能源和电池储能系统领域经验丰富的欧洲合作伙伴，我们很荣幸能与之合作，为拉兹洛格BESS工厂破土动工。这个项目代表着我们正式进军东欧市场，完美体现了我们希望为该地区做出的贡献，即扩大储能规模，稳定清洁能源供应。”

Hithium将基于公司的280 Ah电池提供16个储能容器，容量为3.44 MWh，使其具有超长的预期寿命。它们还具有工作温度范围广的特性，因此新的储能项目预计即使在极端天气下也能不间断运行。除了多级主动防火系统外，Hithium的集装箱还通过液冷而不是风冷实现了较高的热稳定性，这也使其能够节省空间并提高产品的能量密度。

BESS的所有方将是维也纳Renalfa IPP的子公司。投资方决定在现有的33 MWp光伏电站内同时安装大型电池。太阳能发电厂配备了光伏跟踪器安装系统，提高了设备的效率和输出功率，同时还配备了自己的变电站。光伏电站所在的地区拥有保加利亚首屈一指的辐照度，发电量极高。

关于Solarpro

Solarpro是一系列发电、系统集成和能源储存解决方案的领先供应商之一。该公司是可再生能源行业经验丰富的技术领导者，作为欧洲光伏行业最大的EPC和运行与维护(O&M)公司之一，拥有超过15年的出色往绩。

该集团于2007年启动光伏业务，迄今已在超过18个国家开展项目，装机容量超过6 GWp。Solarpro凭借其跨国团队的丰富专业知识，提供创新的光伏解决方案，从而为客户创造更多价值。

关于Renalfa

Renalfa IPP是一家总部设在维也纳的清洁能源和电动汽车投资集团。它是维也纳Renalfa Solarpro Group GmbH和法国基础设施基金管理公司RGreen Invest的合资企业。该集团也是欧洲领先的电动汽车拼车平台Spark的主要投资者之一。

Renalfa IPP在保加利亚、匈牙利、北马其顿共和国和罗马尼亚拥有总容量超过450 MW的可再生能源发电设施，另外还有超过1 GW的设施处于开发和建设的后期阶段。

关于Hithium

HiTHIUM公司成立于2019年，是一家为公用事业规模以及商业和工业应用提供优质固定式储能产品的领先制造商。HiTHIUM拥有四个研发中心和多个智能生产设施，其创新成果包括对锂离子电池进行的突破性安全改进，以及生命周期的延长和更紧凑的设计。Hithium创始人和高级管理人员在该领域积累了数十年的经验，利用其在BESS领域的专业优势，为合作伙伴和客户提供独一无二的先进储能技术。

该公司总部位于中国厦门，并在深圳、重庆、慕尼黑、迪拜和加州设有分支机构。迄今为止，HiTHIUM已交付了11 GWh的电池容量，仅2022年就交付了5 GWh，并将在2023年底之前将产能扩大到70 GWh。

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