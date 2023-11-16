Esri与Microsoft Fabric集成以提供领先的空间分析功能

加利福尼亚州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为满足对空间分析不断增长的需求，Esri正在通过由空间功能提供支持的统一分析平台来扩展与Microsoft的长期战略合作。今天在Microsoft Ignite上宣布的Microsoft Fabric现已全面上市，它将通过集成Esri ArcGIS软件的空间分析来加快洞察速度并揭示未探索的模式、趋势和联系。

需要在Fabric中进行空间分析和可视化的数据科学家、数据工程师、业务分析师及其管理利益相关者将从此联合产品中受益匪浅。 Esri的ArcGIS集成将允许数据在整个组织中流动，无论是在Microsoft OneLake、Microsoft Power BI还是在ArcGIS环境中工作均可畅行无阻。 Fabric 用户能够直接访问复杂的空间分析工具和功能，以及广泛的权威和精选空间数据库，从而生成交互式和直观的可视化和地图。

“Esri和Microsoft正在重塑每个人使用数据的方式。现在，数据专业人员将可以直接访问 Microsoft Fabric环境中的核心Esri功能。”Esri总裁Jack Dangermond表示， “我们很高兴与Microsoft一起推进我们的重要工作，并见证为共同客户释放空间见解带来的巨大力量。”

Microsoft Azure Data数据公司副总裁Arun Ulagaratchagan表示：“与Esri的集成使我们的 Microsoft Fabric客户能够通过访问其强大的空间分析技术获得宝贵的地理空间见解。”

ArcGIS与Fabric的集成将于2024年第二季度推出。

“Esri和Microsoft是英国气象局的重要战略合作伙伴，”产品期货主管Niall Robinson博士说， “随着Microsoft开发出我们的下一代超级计算机，我们的数据量将呈指数级增长。继续帮助人们做出更好的决策以保持安全和繁荣，将需要我们的组织内部和下游消费者更多地使用ML/AI。将Esri的空间分析添加到Microsoft Fabric是令人鼓舞的新发展，具有巨大的潜力。”

要更多地了解Microsoft Fabric的新空间分析工作负载，请访问go.esri.com/spatial-analytics-in-microsoft-fabric。

Microsoft Ignite 2023与Fabric资源：

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关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站esri.com。

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