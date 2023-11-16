第25届高交会在深圳开幕，规模再创新高

中国深圳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 第25届高交会于2023年11月15日在中国深圳开幕，主题为“激发创新活力，提升发展质量”。该展会预计展览面积达50万平方米，是迄今为止规模最大、参与者最多元化的一届高交会。来自世界各地的知名嘉宾将齐聚一堂，探讨科技创新趋势和未来发展方向，共同为实施创新驱动发展战略贡献力量。展会将持续至11月19日。

活动亮点：

多元化展区：高交会福田区展区以专业展示为主，包括国家创新科技展、国际创新科技展、投资咨询服务、专精型中小企业、新一代信息技术、环境保护、新型显示、智慧城市、数字医疗、高端设备制造。宝安区展区还设有清洁能源、新材料、航空航天技术、应急安全技术、绿色低碳、科学实验仪器等展区。

政府和学术界参与：商务部、工业和信息化部等五部委、33个省市以及清华大学、北京大学等27所知名大学将参加。参展企业包括中石化和中石油等国有企业，华为、中兴等行业龙头企业，以及壁虎科技和鲲云科技等创新型中小企业。

全球认可：高交会吸引了全球科技界的广泛关注，共有超过105个国家和地区参加。英特尔和星巴克等知名国际组织和公司将在展会期间推出重大项目。

聚焦“一带一路倡议”： 值此“一带一路”倡议提出十周年之际，本届高交会将为“一带一路”沿线国家科技创新合作提供新契机，助力“一带一路”倡议高质量发展。

国际代表：阿联酋、肯尼亚、波兰、俄罗斯、塞尔维亚、希腊、匈牙利等“一带一路”沿线国家纷纷派出部长级官员率领的代表团，设立国家展团展示最新技术和产品，并举办招商引资定向路演。包括巴基斯坦和匈牙利在内的多个展馆正在组织主题活动。

第25届高交会有望成为一次里程碑式的活动，促进全球合作，推动技术进步，实现可持续发展的未来。

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