Esri renforce son association avec Microsoft Fabric pour fournir des capacités d'avant-garde en matière d'analyse spatiale

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Afin de répondre à la croissance de la demande dans le domaine de l'analyse spatiale, Esri renforce sa collaboration stratégique historique avec Microsoft par l'intermédiaire d'une plateforme d'analyse unifiée, activée par des capacités spatiales. Microsoft Fabric, désormais en disponibilité générale comme annoncé aujourd'hui à l'occasion de la conférence Microsoft Ignite, va permettre d'accélérer les délais de formulation de conclusions ainsi que la mise en évidence de modèles, tendances et connexions inédits grâce à l'intégration des analyses spatiales du logiciel ArcGIS d'Esri.

Les experts en mégadonnées et en ingénierie des données, les analystes d'affaires et leurs cadres parties prenantes désirant une analyse et visualisation spatiale dans Fabric bénéficieront grandement de cette offre conjointe. L'intégration du logiciel ArcGIS d'Esri va permettre aux données de circuler dans l'ensemble d'une organisation utilisant Microsoft OneLake ou Microsoft Power BI ou à travers son environnement ArcGIS. Les utilisateurs de Fabric pourront accéder directement à des outils et fonctions d'analyse spatiale sophistiqués, ainsi qu'à une bibliothèque importante de données spatiales de référence et organisées, pour pouvoir produire des visualisations et des cartes interactives et intuitives.

« Esri et Microsoft réinventent les rapports aux données. Désormais, les professionnels des données auront un accès direct aux capacités de base d'Esri à l'intérieur de leur environnement Microsoft Fabric » déclare Jack Dangermond, président d'Esri. « Nous nous réjouissons de progresser dans notre travail important avec Microsoft et de pouvoir proposer la puissance des perspectives spatiales à nos clients communs. »

« L'intégration avec Esri permet à nos clients Microsoft Fabric d'obtenir des perspectives géospatiales importantes grâce à un accès à sa puissante technologie d'analyse spatiale », ajoute Arun Ulagaratchagan, vice-président d'Azure Data, Microsoft.

L'intégration d'ArcGIS avec Fabric sera disponible au deuxième trimestre 2024.

« Esri et Microsoft sont des partenaires stratégiques clés du Met Office » (bureau météorologique britannique), déclare Niall Robinson, responsable du service Product Futures. « Avec le développement de la prochaine génération de superordinateurs de Microsoft, nos volumes de données vont croître de façon exponentielle. Continuer d'aider les individus à prendre de meilleures décisions pour leur sécurité et leur épanouissement va nécessiter une utilisation accrue de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, à la fois dans notre organisation et pour nos consommateurs en aval. L'ajout de l'analyse spatiale d'Esri à Microsoft Fabric est une évolution très prometteuse dont le potentiel est considérable. »

Pour plus de renseignements sur la nouvelle charge de travail en analyse spatiale de Microsoft Fabric, veuillez consulter go.esri.com/spatial-analytics-in-microsoft-fabric.

