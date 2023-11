Solarpro e Hithium cooperam no maior projeto BESS no sudeste da Europa

RAZLOG, Bulgária--(BUSINESS WIRE)--O fabricante de baterias estacionárias Hithium e provedor de projetos solares EPC Solarpro anunciaram uma parceria estratégica, com seu primeiro projeto a ser implantado na Bulgária. A Hithium concordou em fornecer produtos de baterias a um projeto de armazenamento de energia de 55 MWh, ao qual a Solarpro está prestando serviços EPC prontos para uso. A nova planta dará suporte a uma instalação fotovoltaica na cidade de Razlog, no sudoeste da Bulgária. Com a construção da nova instalação prevista para iniciar em 2024, é o maior projeto de armazenamento de energia de baterias já em implementação no sudeste da Europa.

"À medida que aumenta a produção solar em escala comercial na região, o armazenamento de energia vem ganhando importância, uma vez que nos permite fornecer energia gerada por energia solar de modo mais confiável", explicou o Diretor Executivo da Solarpro, Krasen Mateev. "Estamos muito satisfeitos por dar este passo com a Hithium, a fim de acelerar o crescimento do armazenamento de energia na Europa Oriental. Temos trabalhado na preparação, engenharia e desenvolvimento da solução conjunta nos últimos meses para este histórico projeto. Estamos empenhados em liderar a transição energética ao acrescentar novas tecnologias ao nosso portfólio de produtos."

Ning (Kelson) Li, Diretor do Projeto BESS de Grande Escala da Hithium para a Europa Central, do Norte e Oriental, acrescentou: "Estamos orgulhosos de cooperar com a Solarpro, um parceiro europeu tão experiente no setor de energia renovável e sistema de armazenamento de energia de baterias, para começar com a inovação da planta Razlog BESS. Este projeto representa nossa entrada na Europa Oriental e reflete perfeitamente a contribuição que desejamos dar à região, aumentando o armazenamento de energia para estabilizar o fornecimento de energia limpa."

A Hithium irá fornecer 16 contêineres de armazenamento de energia com capacidade de 3,44 MWh, baseados em células de 280 Ah da empresa, que têm vida útil muito longa. Também apresentam uma ampla faixa de temperatura operacional, de modo que o novo projeto de armazenamento de energia prevê a capacidade de funcionar ininterruptamente mesmo em condições climáticas extremas. Junto com seu sistema ativo de proteção contra incêndio de diversos estágios, os contêineres da Hithium atingem alta estabilidade térmica com resfriamento por líquido em vez de ar, o que também possibilita economizar espaço e aumentar a densidade de energia do produto.

O proprietário BESS será uma subsidiária da Renalfa IPP, com sede em Viena. O investidor decidiu colocar a grande bateria dentro da planta fotovoltaica existente com capacidade de 33 MWp. O parque solar está equipado com um sistema de montagem de seguidor fotovoltaico, aumentando a eficiência e a produção da instalação, junto com uma subestação própria. A área onde a planta está situada tem alguns dos níveis de irradiação mais elevados da Bulgária, que oferece um grau excepcional de geração de eletricidade.

Sobre a Solarpro

A Solarpro é líder em oferecer uma gama de soluções para gerar, integrar sistemas e armazenar energia. A empresa é um líder tecnológico experiente no setor de energias renováveis, com um histórico comprovado de mais de 15 anos como um dos maiores intervenientes em EPC e O&M no setor fotovoltaico na Europa.

O grupo iniciou seu negócio fotovoltaico em 2007 e com projetos em mais de 18 países e mais de 6 GWp de capacidade instalada até a data, a Solarpro agrega valor ao oferecer soluções fotovoltaicas inovadoras com base na extensa experiência de suas equipes multinacionais.

Sobre a Renalfa

Renalfa IPP é um grupo de investimento em energia limpa e mobilidade elétrica com sede em Viena. É uma joint venture entre a Renalfa Solarpro Group GmbH, com sede em Viena, e a gestora francesa de fundos de infraestrutura RGreen Invest. O grupo também é um dos principais investidores na plataforma líder europeia de compartilhamento de veículos elétricos, Spark.

A Renalfa IPP possui instalações de geração de energia renovável com uma capacidade mundial superior a 450 MW na Bulgária, Hungria, República da Macedônia do Norte e Romênia. Mais de 1 GW adicionais estão em estágio avançado de desenvolvimento e construção.

Sobre a Hithium

Fundada em 2019, a HiTHIUM é líder na fabricação de produtos estacionários de armazenamento de energia de alta qualidade para aplicações em grande escala, comerciais e industriais. Com quatro centros de P&D e múltiplas instalações de produção inteligentes, a HiTHIUM proporcionou inovações, incluindo melhorias de segurança revolucionárias para suas baterias de íons de lítio, bem como aumentos no ciclo de vida e um perfil mais compacto. Com muitas décadas de experiência acumulada na área entre seus fundadores e executivos seniores, a Hithium aproveita sua especialização em BESS para propiciar aos parceiros e clientes avanços exclusivos em armazenamento de energia.

A empresa tem sede em Xiamen, China, com outras unidades em Shenzhen, Chongqing, Munique, Dubai e Califórnia. A HiTHIUM enviou 11 GWh de capacidade de bateria até o momento, com 5 GWh entregues apenas em 2022, e expandindo para 70 GWh de capacidade de produção até o fim de 2023.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.