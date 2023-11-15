Boomi助力MMA Offshore实现上岗流程自动化

澳大利亚珀斯和悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能连接与自动化领域的翘楚Boomi™今天宣布，MMA Offshore (MMA)将使用Boomi平台在其一系列业务应用中实现一致化的员工主数据管理。

总部位于澳大利亚珀斯的MMA是一家全球性海洋与海底服务提供商。该公司拥有19艘海上船舶和1100多名员工，并于2019年从纯粹的船舶运营商转型为综合性海事服务提供商，目前正在高速增长。这一转变已令MMA进军海上风电、政府和国防以及海岸基础设施等新市场。

为在日新月异的行业中成为一家敏捷的组织并支撑其持续增长，MMA需要加强对关键数据的管理，这是其精简业务流程和改进决策之举措的一部分。

MMA ICT总经理Jon Fowler表示，公司需要一个能够轻松可靠地连接核心业务系统的数字框架，以便解锁和利用这些数据。

Fowler表示：“我们是一个快速发展、充满活力的组织，这意味着快速获取一致、准确的数据是必不可少的。借助Boomi，我们的员工数据就会在源头被一次性捕获，然后自动化流程就会完成繁琐的工作，以简化管理，使核心员工的主数据在我们的各个平台上立即可用，以协助排班、差旅后勤、工时表和薪资处理。”

MMA因易用性和可扩展性而选择Boomi平台，这符合MMA保持数据完整性的要求。该公司正在使用Boomi的集成平台即服务(iPaaS)来连接其云端和本地的业务应用程序，包括企业资源规划(ERP)、调度、差旅系统和薪资。

Fowler表示：“我们最近需要在短时间内帮助几名工人上岗。在过去，以这种规模和速度入职需要花费相当多的时间，并且需要在多个系统手动输入数据。有了Boomi，我们的互联系统现在能够服务于企业的需求，而不是成为阻碍。”

“员工管理的另一个考虑因素是确保员工认证在我们的各个平台都是适用的和最新的。每个项目都是独一无二的，通过更全面的员工数据视图，我们可以确保人事后勤团队拥有正确的数据，以便立即调度，使我们能够在短时间内帮助熟练工人完成上岗。”

该组织计划通过自助服务功能来完善其用户体验。借助Boomi的工作流程自动化解决方案Flow，MMA正在探索开发统一而简单的接口，进一步简化数据收集，以便跨越各个应用程序进行聚合。

与Boomi连接的环境还可确保数据在员工有需要时可用。Fowler表示，这意味着信息服务团队能够更快响应并提供解决方案。

Fowler表示：“以前，我们花费大量时间建立连接或手动移动数据。我们的集成框架现在可令我们在显著缩短的时间内完成工作，而不是几周。借助简单的嵌入式数据集，业务扩展变得高效得多。”

Boomi澳大利亚和新西兰主管Nathan Gower表示：“规划和执行海上和海底项目需要大量的后勤工作，包括管理分配给每个岗位的数十名熟练工人。随着MMA进入新的领域，自动化和数据连接将把猜测从项目编排中剔除，进而提高生产率，这对盈利能力和客户满意度都大有裨益。”

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