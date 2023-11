SUEZ recycling and recovery UK s'associe à AMCS dans le cadre de son parcours de transformation numérique

Gary Mayson, Chief Operating Officer for SUEZ recycling and recovery UK and Freddie Kavanagh, Chief Operating Officer, AMCS

LIMERICK, Irlande, et MAIDENHEAD, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--AMCS, un fournisseur mondial de premier plan de logiciels infonuagiques intégrés et de technologies automobiles pour les secteurs de l'environnement, des services publics, des ressources et du recyclage, a annoncé aujourd'hui que SUEZ recycling and recovery UK, un grand spécialiste du recyclage et de la gestion des ressources, a choisi AMCS comme partenaire technologique pour accélérer sa transformation numérique et favoriser l'amélioration continue de son triple objectif.

Le périmètre du projet consiste à déployer la plateforme AMCS, une solution de logiciel-service (SaaS) moderne, pour remplacer tout un éventail d’anciennes solutions de SUEZ en vue de fournir une solution simplifiée et intégrée dans une grande partie de ses opérations.

Au sujet de cette annonce, Gary Mayson, directeur de l’exploitation chez SUEZ recycling and recovery UK, a déclaré : « Le déploiement de la plateforme AMCS est une étape importante de notre parcours de transformation numérique. L’optimisation de nos opérations logistiques bénéficie à nos clients, aux communautés et à l’environnement, renforçant les trois éléments de notre triple objectif. »

La plateforme AMCS remplace plusieurs anciens systèmes d’entreprise, de transport et de gestion des sous-traitants par une solution infonuagique moderne, qui offre également d’importantes fonctionnalités nouvelles, notamment la planification logistique, l’engagement numérique des sous-traitants, la gestion des contrats et la facturation. La solution intégrée soutiendra le programme d’amélioration continue de SUEZ en vue de favoriser l’excellence opérationnelle et améliorera la visibilité et la supervision dans l’ensemble des fonctions clés de l’entreprise. La plateforme AMCS sera également intégrée dans l’écosystème informatique existant de SUEZ en utilisant les API REST et les outils d'extensibilité d’AMCS.

Freddie Kavanagh, directeur de l’exploitation chez AMCS, a affirmé : « AMCS est ravie de poursuivre son partenariat à long terme avec SUEZ dans le cadre de ce parcours de transformation. Avec la plateforme AMCS, SUEZ dispose d’une solution de logiciel-service (SaaS) moderne permettant une efficacité opérationnelle et offrant la flexibilité nécessaire pour saisir de nouvelles opportunités et répondre aux besoins changeants du marché. Nous soutenons SUEZ en tant que leader pour favoriser la décarbonisation du secteur des ressources, œuvrant à la création d’une économie plus circulaire et économe en ressources, essentielle à la volonté du Royaume-Uni d’atteindre zéro émission nette. »

À propos d’AMCS

Disposant de bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Australie, AMCS est un leader technologique mondial dans les secteurs des déchets, du recyclage, de la santé environnementale et de la sécurité Nous aidons plus de 4 000 clients à réduire leurs coûts d'exploitation, à augmenter l'utilisation des actifs, à optimiser les marges, à favoriser la durabilité et à améliorer le service client. Nos logiciels d'entreprise et nos solutions SaaS apportent une innovation numérique à l'économie circulaire émergente dans le monde entier. AMCS est au service de plus de 2 650 clients dans 23 pays. Pour en savoir plus sur AMCS, veuillez consulter le site : www.amcsgroup.com.

À propos de SUEZ recycling and recovery UK

SUEZ recycling and recovery UK emploie plus de 6 000 personnes, exploite plus de 300 sites et prend en charge plus de 10 millions de tonnes de déchets chaque année, ce qui représente une part importante du total des déchets du Royaume-Uni. Via ses opérations de collecte, de traitement, de recyclage et de logistique, la société sert plus de 30 000 clients professionnels et des millions de ménages à travers tout le pays. Veuillez visiter le site https://www.suez.co.uk pour en savoir plus.

