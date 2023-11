Les centres de données de Schneider Electric et de Compass développent leur partenariat avec un contrat de technologie centre de données pluriannuel de 3 milliards de dollars

MISSISSAUGA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, a annoncé aujourd’hui lors de la réunion de la journée des marchés de capitaux avec les investisseurs un contrat pluriannuel de 3 milliards de dollars avec le centre de données Compass. Le contrat étend les relations existantes entre les entreprises qui intègrent leurs chaînes d’approvisionnement respectives pour fabriquer et livrer des solutions de centres de données préfabriqués modulaires.

La production et la consommation croissantes de données, en grande partie en raison de l’essor du marché de l’IA, nécessitent une nouvelle gamme de centres de données qui peut être standardisée dans leur conception, fabriquée efficacement et livrée plus rapidement à moindre coût.

Depuis le début du contrat initial entre les entreprises, Schneider Electric a fabriqué et livré environ 150 solutions de centres de données modulaires à Compass, depuis son exploitation de West Chester, OH. À mesure que la demande en solutions de centres de données augmente, l’exploitation Red Oak, TX, d’une superfice de 110 000 pieds carrés, dont la création a été annoncé conjointement par les deux entreprises au cours de l’été, sera également utilisé pour répondre à la croissance prévue.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’assistance indéfectible et de l’expertise inégalée que Schneider Electric nous a déjà fournie pour nous fournir des salles d’alimentation de centres de données préfabriquées », a déclaré Chris Crosby, PDG du centre de données de Compass. « Nos efforts collaboratifs nous permettront de répondre aux demandes croissantes de nos clients pour fournir des solutions de centres de données de pointe de manière innovante. »

« Nous sommes fiers que Compass ait choisi Schneider Electric comme centre de données partenaire car nous pouvons fournir l’infrastructure dont il a besoin de manière prévisible et fiable », a déclaré Aamir Paul, Président de Schneider Electric Amérique du Nord. « L’extension de notre accord pour continuer à innover répondra aux futures demandes de services aux clients dans des secteurs allant du nuage et des fournisseurs de services aux semi-conducteurs et aux véhicules électriques, à la santé et aux télécommunications, entre autres. »

Grâce à ce contrat unique de 5 ans fournisseur-fournisseur, les centres de données Schneider Electric et Compass peuvent tenir la promesse de centres de données évolutifs et modulaires, offrant une conception simplifiée, une fabrication rationalisée et la possibilité d’être déployés facilement dans de nombreux environnements.

À propos des centres de données Compass

Compass Datacenters, une des 5000 entreprises à la croissance la plus rapide selon Inc. Magazine, conçoit et construit des centres de données pour certains des plus grands hyperscalers et fournisseurs de services de nuage au monde, sur des campus à travers le monde entier. Notre culture d’entreprise s’appuie sur l’amélioration continue et l’innovation et nous a permis d’associer la technologie aux méthodes de fabrication modernes pour améliorer notre capacité à livrer systématiquement les projets de nos clients plus rapidement, sans sacrifier la qualité. Depuis notre création, nos efforts de durabilité ont porté sur l’ensemble des centres de données, de sa conception à ses performances après la livraison, notamment l’utilisation efficace des terres, le refroidissement sans eau et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les matériaux utilisés pour construire nos installations et dans leur exploitation. Compass adopte une perspective à long terme avec la solidité financière et l’expertise opérationnelle des investisseurs Brookfield Infrastructure et du Régime de retraite des enseignants de l’Ontario.

À propos de Schneider Electric

L’objectif de Schneider est de nous doter tous des moyens pour tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources en vue d’assurer le progrès et la durabilité pour tous. C’est ce que nous appelons Life Is On.

Notre mission est d’être votre partenaire numérique pour gagner en durabilité et en efficacité.

Nous progressons sur la voie de la transition numérique en intégrant les technologies de pointe en matière de processus et d’énergie, les terminaux pour connecter les produits, les commandes, les logiciels et les services au nuage tout au long de leur cycle de vie, et en favorisant la gestion intégrée de l’entreprise, pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises internationales. Nous défendons des normes ouvertes et des partenariats sur les écosystèmes, et sommes passionnés par nos objectifs significatifs qui reposent sur les valeurs communes de l’inclusion et de l’autonomie.

