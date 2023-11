RAZLOG, Bulgarije--(BUSINESS WIRE)--Hithium, fabrikant van stationaire batterijen, en Solarpro, een EPC-provider voor zonne-energieprojecten, kondigden een strategisch partnerschap aan, met een eerste project dat in Bulgarije gerealiseerd wordt. Hithium is akkoord om batterijproducten te leveren voor een energieopslagproject van 55 MWh, waarvoor Solarpro de gebruiksklare EPC-services levert. De nieuwe fabriek zal een installatie zonnepanelen in de stad Razlog in het zuidwesten van Bulgarije ondersteunen. De bouw van de nieuwe faciliteit moet volgens de planning begin 2024 aanvangen. Dit is meteen het grootste energieopslagproject met batterijen dat al in Zuidoost-Europa in implementatiefase is.

