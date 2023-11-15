Boomi助力MMA Offshore實現入職流程自動化

澳洲珀斯和雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧連結與自動化領域的翹楚Boomi™今天宣布，MMA Offshore (MMA)將使用Boomi平台在其一系列業務應用中達成一致化的員工主資料管理。

總部位於澳洲珀斯的MMA是一家全球性海洋與海底服務提供商。該公司擁有19艘海上船舶和1100多名員工，並於2019年從單一的船舶營運商轉型為綜合性海事服務提供商，目前正在高速成長。這一轉變已令MMA進軍海上風電、政府和國防以及海岸基礎設施等新市場。

為在日新月異的行業中成為一家敏捷的組織並支撐其永續成長，MMA需要加強對關鍵資料的管理，這是其精簡業務流程和改進決策之舉措的一部分。

MMA ICT總經理Jon Fowler表示，其公司需要一個能夠輕鬆可靠地連接核心業務系統的數位框架，以便解鎖和利用這些資料。

Fowler表示：「我們是一家快速發展、充滿活力的組織，這意味著快速存取一致、準確的資料是必不可少的。借助Boomi，我們的員工資料就會在源頭被一次性捕獲，然後自動化流程就會完成繁瑣的工作，以簡化管理，使核心員工的主資料在我們的平台上立即可用，以協助排班、差旅後勤、工時表和薪酬處理。」

MMA因易用性和可擴充性而選擇Boomi平台，這符合MMA保持資料完整性的要求。該公司正在使用Boomi的整合平台即服務(iPaaS)來連接其雲端和本地的業務應用程式，包括企業資源規劃(ERP)、調度、差旅系統和薪酬。

Fowler表示：「我們最近需要在短時間內幫助幾名工人入職。在過去，以這種規模和速度入職需要花費相當多的時間，並且需要在多個系統手動輸入資料。有了Boomi，我們的互聯系統現在能夠服務於企業的需求，而不是成為阻礙。」

「員工管理的另一個考量因素是確保員工認證在我們的各個平台都是適用的和最新的。每個專案都是獨一無二的，憑藉更全面的員工資料視圖，我們可以確保人事後勤團隊擁有正確的資料，以便立即調度，使我們能夠在短時間內完成熟練工人的入職。」

該組織計畫透過自助服務功能來完善其用戶體驗。借助Boomi的工作流程自動化解決方案Flow，MMA正在探索開發統一而簡單的介面，以進一步簡化資料收集，以便跨越各個應用程式進行聚合。

與Boomi連接的環境還可確保資料在員工有需要時可用。Fowler表示，這意味著資訊服務團隊能夠更快回應並提供解決方案。

Fowler還表示：「我們此前花費了大量時間建立連接或手動移動資料。我們的整合框架現在可令我們在顯著縮短的時間內完成工作，而不是耗時數週。憑藉簡單的嵌入式資料集，業務擴展變得高效得多。」

Boomi澳洲和紐西蘭主管Nathan Gower表示：「規劃和執行海上和海底項目需要大量的後勤工作，包括管理分配給每個崗位的數十名熟練工人。隨著MMA進入新的領域，自動化和資料連接將把猜測從項目編排中剔除，進而提高生產率，這對提升盈利能力和客戶滿意度都大有裨益。」

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Boomi旨在透過將每個人在任何地方與任何事物連接起來，讓世界變得更美好。Boomi是雲端整合平台即服務(iPaaS)的先驅，現已成為業界領先的全球軟體即服務(SaaS)公司，擁有整合平台供應商中最大的客戶群以及由約800家合作伙伴所組成的全球網路，包括Accenture、Capgemini、Deloitte、SAP和Snowflake。全球組織利用Boomi屢獲殊榮的平台來發現、管理和編排資料，同時連接應用程式、流程和人員，以獲得更好、更快的結果。如欲了解更多資訊，請造訪boomi.com。

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