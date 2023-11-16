第25屆中國國際高新技術成果交易會於深圳揭幕，規模宏大，前所未見

中國，深圳--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以「激發創新活力，提升發展質量」為主題的第25屆中國國際高新技術成果交易會 (CHTF) 於2023年11月15日在中國深圳揭幕。這場展覽會的展示面積高達50萬平方公尺，是截至目前為止規模最大、最多元的一届展會。來自世界各地的知名嘉賓將齊聚一堂，探討技術創新趨勢及未來發展方向，共同推行驅動創新的發展戰略。該會將持續至11月19日閉幕。

本會要點一覽：

內容多元的展覽區：中國國際高新技術成果交易會的福田區會場內設有多種特色專業展，包括國家科技創新成果展、國際科技創新成果展、投資及顧問服務展、專精特新中小企業展、新一代資訊科技展、環保展、新型顯示展、智慧城市展、數位醫療展以及高端設備製造展。寶安區會場則有清潔能源展、新材料展、航太科技展、緊急安全科技展、綠色低碳展和科學實驗儀器展。

官方及學術界共襄盛舉：包括商務部及工信部在內的五個中國部級機構、連同33個省市，以及27所聲譽卓著的大學如清華大學和北京大學均派員參加此會。包括中國石化、中國石油等國有公司在內的重量級企業，和華為、中興通訊等產業領航者，以及壁虎科技、鯤雲科技等中小企業均在與會展覽單位之列。

全球認可：中國國際高新技術成果交易會吸引了大量全球科技社群的關注，共有逾105個國家和地區參與。包括英特爾及星巴克在內的著名國際組織和公司都將在會中宣布重大計劃。

一帶一路倡議焦點： 為慶祝「一帶一路倡議」邁入十週年，今年的中國國際高新技術成果交易會將為一帶一路沿線國家的科技創新企業帶來一個全新機會，向該倡議的高品質發展投入貢獻。

國際代表：一帶一路沿線國家，包括阿拉伯聯合大公國、肯亞、波蘭、俄國、塞爾維亞、希臘和匈牙利均派遣由部長級官員率領的代表前來參加，在會場中設立國家展台，展示最新科技及產品，並舉辦以投資為導向的現場展示。包括巴基斯坦和匈牙利在內的幾座展台均安排有主題活動。

第25屆中國國際高新技術成果交易會是一場里程碑式的盛會，將促進全球合作、提升科技以邁向永續未來。

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