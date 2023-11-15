Esri和国家地理学会推出National Geographic MapMaker

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 通过学习制图技能和地理知识，学生、教师和其他人士可以更好地结合地域背景了解世界上的关键问题、挑战和机遇。为庆祝地理意识周(Geography Awareness Week)的GIS日活动，地理信息系统(GIS)技术的全球领导者Esri和全球性非营利组织国家地理学会(NGS)推出了重新设计的National Geographic MapMaker。

《国家地理》与Esri合作开发了在线制图工具MapMaker。该工具使用最新的GIS软件将教室和个人与用于探索和教育的基本地理信息和技术联系起来。通过这个基于Web的二维和三维应用程序，任何人都可以直观地体验关于地球上相互关联的社会和物理系统的地理空间信息并与之互动，同时还可以探索地图制作艺术。

Esri总裁Jack Dangermond表示：“我们很荣幸能继续与国家地理学会合作，将MapMaker 4.0带给世界各地的K–12学生。我们相信制图是推动学习、交流和变革的有力工具，我们希望MapMaker能激励下一代更好地了解和关心我们的世界。”

MapMaker 4.0的更新超越了传统地图的范围，为用户提供了有关各种重要主题的交互式数据，丰富了学习内容，并更好地说明了地图作为强大的工具如何让我们找到方向、分析和可视化复杂的数据集、解决问题和讲述故事。

国家地理学会首席教育官Deborah Grayson表示：“[国家地理]学会在支持地理教育方面有着悠久的历史，我们很高兴能与Esri进一步合作，通过数据驱动的制图技术培养人们对世界的好奇心和求知欲。National Geographic MapMaker是一款引人入胜的教育工具，能够激发下一代地理学家、制图师和《国家地理》探险家的灵感，展示地理如何影响他们每天的生活和工作，以及地理方法引发的热情如何应对挑战和推动世界各地的真正变革。”

新的MapMaker支持用户通过对地图进行分层来塑造模式和关系；在地图上添加注释和草图；以及保存图像以用于论文、演示或其他应用。创建这些图层可以教育用户；表示各种生物群落、种群和环境；以及查看气候变化的不同地理影响，以进行创新学习和探索。

学生还可以探索有关地球科学（如地震、火山、气候）或人文地理（如人口特征、土地覆盖、公共卫生）等主题的当前和历史地图，教育工作者也可以查看Esri和National Geographic Learning创建的其他学习资源。MapMaker可在在线平台、移动平台和轻便设备上运行，并支持触摸屏功能，任何年龄或地理知识水平的用户都能轻松体验。

如需了解更多信息，请探索National Geographic MapMaker。

关于国家地理学会

国家地理学会是一个全球性的非营利组织，利用科学、探索、教育和讲故事的力量来点亮并保护地球的奇迹。自1888年以来，《国家地理》不断突破探索的界限，投资于有胆识的人和变革性的想法，为遍布七大洲的工作提供了超过1.5万项资助，每年通过教育产品触及300万名学生，并通过特色鲜明的体验、故事和内容吸引全球受众。如需了解更多信息，请访问www.nationalgeographic.org，或在Instagram、LinkedIn和Facebook上关注我们。

关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置情报和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户充分挖掘数据潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年成立于美国加州雷德兰兹，全球数十万个组织已部署了Esri的软件，其中包括《财富》世界500强企业、政府机构、非营利组织和高校。Esri在六大洲超过100个国家/地区拥有区域办事处、国际经销商和合作伙伴，共同提供当地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri借助地理方法设计最先进的解决方案，通过将世界上一些最复杂的问题置于关键的位置背景来加以解决。敬请访问我们的网站：esri.com。

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