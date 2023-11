La 25e China Hi-Tech Fair s’ouvre à Shenzhen et établit un nouveau record en termes d’envergure

The 25th China Hi-Tech Fair Opens in Shenzhen, Setting New Record in Scale.

The 25th China Hi-Tech Fair Opens in Shenzhen, Setting New Record in Scale.

SHENZHEN, Chine--(BUSINESS WIRE)--La 25e édition de la China Hi-Tech Fair (CHTF) a débuté le 15 novembre 2023 à Shenzhen, en Chine, sur le thème « Stimuler le pouvoir de l’innovation et améliorer la qualité du développement ». Le salon devrait se déployer sur une superficie de 500 000 mètres carrés, ce qui en fera l’édition la plus vaste et la plus diversifiée à ce jour. Des invités de renom du monde entier vont être réunis pour explorer les tendances en matière d’innovation technologique et les orientations futures, contribuant collectivement à la mise en œuvre de stratégies de développement axées sur l’innovation. Le salon se déroulera jusqu’au 19 novembre.

Points forts de l’événement :

Zones d’exposition diversifiées : Basée dans le district de Futian, la CHTF propose diverses expositions spécialisées, notamment le Salon national de l'innovation et de la technologie, le Salon international de l'innovation et de la technologie, Services d'investissement et de conseil, PME spécialisées et PME sophistiquées, Technologies de l'information de nouvelle génération, Protection de l'environnement, Nouvelle vitrine, Ville intelligente, Soins de santé numériques et Fabrication d'équipements haut de gamme. La zone d’exposition du district de Bao’an complète ces événements avec des expositions sur les sujets suivants : Énergie propre, Nouveaux matériaux, Technologie aérospatiale, Technologie de sécurité d’urgence, Énergie verte et énergie à faible teneur en carbone, et Instruments expérimentaux scientifiques.

Participation du gouvernement et des universités : Cinq ministères chinois, dont le ministère du Commerce et le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information, ainsi que 33 provinces et villes et 27 universités prestigieuses telles que l’université Tsinghua et l’université de Pékin, participent à l’événement. Parmi les exposants figurent des entreprises clés, notamment des sociétés nationales comme Sinopec et PetroChina, des leaders de l’industrie comme Huawei et ZTE, et des PME innovantes comme Gecko Motors et Corerain.

Reconnaissance mondiale : La CHTF a attiré l’attention de la communauté technologique mondiale et suscité la participation de plus de 105 pays et régions. Des organisations et entreprises internationales de renom, dont Intel et Starbucks, dévoileront des projets majeurs au cours du salon.

Focalisation sur la Belt and Road Initiative : Célébrant le 10e anniversaire de la Belt and Road Initiative (BRI, Initiative route et ceinture), la CHTF de cette année constituera une nouvelle opportunité de coopération en matière d’innovation scientifique et technologique entre les pays de la BRI, contribuant à la qualité du développement de l’initiative.

Représentation internationale : Les pays situés le long de la BRI, notamment les Émirats arabes unis, le Kenya, la Pologne, la Russie, la Serbie, la Grèce et la Hongrie, ont choisi d’envoyer des délégations dirigées par des responsables ministériels, d’aménager des pavillons nationaux pour y présenter les dernières technologies et les derniers produits, et d'organiser des tournées de présentation centrées sur l’investissement. Plusieurs pavillons, dont ceux du Pakistan et de la Hongrie, ont conçu des activités thématiques.

La 25e CHTF promet d’être un événement marquant, qui va favoriser la collaboration mondiale et faire progresser la technologie pour un avenir durable.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.