APU Company部署Boomi以支持數位化轉型和全球成長

新加坡和蒙古烏蘭巴托--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧連接和自動化領導者Boomi™今天宣布，乳製品和飲料生產商及分銷商APU Company (APU)正在使用由客製化API架構支持的Boomi平台來提高營運可視性和效能，加快產品上市時間，並消除技術風險。這對APU向數位化公司轉型和進軍國際市場的工作至關重要。

APU成立于1924年，是蒙古歷史最悠久的企業之一，享有崇高的地位，在行業中處於領先地位並以此為豪。該公司擁有由超過35個品牌組成的非凡產品組合，包括乳製品、軟飲料和啤酒，Heineken也是其主要股東之一。該公司致力於擴大全球市場，計畫將其優質品牌出口到亞洲、歐洲和美國的八個國家。為了達成這一宏偉目標，APU正在進行數位化轉型，積極推行各種科技和流程自動化舉措。

隨著新應用在不斷成長的業務中持續部署，APU實施了Boomi整合平台即服務(iPaaS)，以連接核心系統，簡化向Microsoft Azure的雲端移轉，彙集資料為策略決策提供參考，並利用API和開放資料與第三方建立直接的數位聯絡。

APU應用服務主管Munkhbat Luvsanbyamba先生表示：「APU的數位化轉型有兩個關鍵要素：簡化營運（包括產品分銷）的能力；建立與客戶、供應商、合作夥伴、銀行和政府的連接基礎，以達成採購、支付、稅務和法規遵從報告的自動化。Boomi在協助我們充分利用開放資料、立即實施這些計畫，並為將來做好準備方面發揮著舉足輕重的作用。功能強大的整合還使我們能夠獲得用於決策的資料洞察，並在我們成為數位化組織的過程中消除了複雜性和風險。」

APU之所以選擇Boomi，是因為在對競爭方案進行評估後，Boomi被證實是最具成本效益、最易於使用和可擴充的解決方案。該公司正在使用Boomi平台（包括Boomi API和API管理功能）整合其Oracle企業資源規劃(ERP)、物流和人力資源(HR)系統，以及其他營運系統和雲端應用。該系統的實施取代了傳統的點對點整合，因為在APU的數位化進程中，點對點整合不僅耗時，而且管理起來也越來越複雜。

Boomi互聯環境使APU得以開發出一個資料倉庫，便於龐大的應用程式從中取得資訊。該公司還計畫利用Boomi Master Data Hub (MDH)對其資料進行360度可視化，維護「黃金記錄」，並全面管理數位資產。

重要的是，Boomi支持APU建立一個開放的資料環境。APU因而可以「隨時連接」第三方，共用關鍵資訊。例如，它現在可以與政府機構連接，以實現監管、稅務和報告功能；與銀行連接，以獲得供應商和客戶的付款；與客戶（包括零售和酒店業客戶）連接，以進行輕鬆採購。

Atturra是澳洲首屈一指的顧問和IT解決方案供應商，領導了APU新整合能力的設計、架構和實施，並提供持續的顧問和代管服務，以支援公司的轉型目標。

APU資料與整合執行總經理Jason Frost表示：「APU要成為資料驅動型企業，顯然需要一種新的整合方法來簡化其技術操作並全面降低風險。Atturra以Boomi平台為核心，開發了一個標準化、靈活且可擴充的『API化』架構，透過可重複使用的API快速連接APU的系統、應用程式和資料。這使APU能夠更好地管理不斷增加的資料量和連接點，從而加快新服務的上市時間，推動達成其業務和合作夥伴關係發展方面的宏偉目標。」

Boomi亞太及日本地區副總裁Thomas Lai表示：「蒙古正在經歷數位化轉型的浪潮，APU是其中的佼佼者，它在成為資料驅動型公司的道路上專注於互聯的基礎。有了整合的環境，APU就可以擴大數位足跡，利用API簡化不斷成長的業務，並使其與合作夥伴和客戶的接觸和交易方式適應未來需求。」

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