Esri integra-se ao Microsoft Fabric para oferecer recursos com liderança em análise espacial

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Para atender à crescente demanda por análise espacial, a Esri ampliou sua colaboração estratégica de longa data com a Microsoft por meio de uma plataforma de análise unificada alimentada por recursos espaciais. O Microsoft Fabric, agora em disponibilidade geral conforme anunciado hoje no Microsoft Ignite, vai acelerar o tempo de obtenção de informações e revelará padrões inexplorados, tendências e conexões por meio da integração do software ArcGIS da Esri.

Os cientistas e engenheiros de dados, analistas de negócios e suas partes interessadas executivas, que exigem análises espaciais e visualização no Fabric, se beneficiarão muito com a oferta conjunta. A integração do ArcGIS da Eris permitirá que os dados fluam por uma empresa, seja trabalhando no Microsoft OneLake, Microsoft Power BI ou no ambiente ArcGIS. Os usuários do Fabric receberão acesso direto às ferramentas e funções sofisticadas de análise espacial e a uma extensa biblioteca de dados espaciais confiáveis e com curadoria para a produção de visualizações e mapas interativos e intuitivos.

“A Esri e a Microsoft estão reconfigurando a forma como todos trabalham com dados. Os profissionais de dados terão agora acesso direto aos principais recursos da Esri a partir de seu ambiente Microsoft Fabric”, disse Jack Dangermond, presidente da Esri. “Estamos muito satisfeitos em dar continuidade ao nosso importante trabalho com a Microsoft e ver o poder das informações espaciais reveladas aos nossos clientes compartilhados.”

“A integração com a Esri permite aos nossos clientes Microsoft Fabric obter informações geoespaciais valiosas por meio do acesso a sua tecnologia de análise espacial poderosa”, disse Arun Ulagaratchagan, vice-presidente corporativo do Azure Data, Microsoft.

A integração do ArcGIS com o Fabric estará disponível a partir do 2o trimestre de 2024.

“A Esri e a Microsoft são importantes parceiros estratégicos para a Met Office”, disse o Dr. Niall Robinson, chefe de Futuros de Produtos. “Com o desenvolvimento de nosso supercomputador de próxima geração da Microsoft, os volumes de dados crescerão exponencialmente. Continuar a ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores para se manterem seguras e prosperarem exigirá um uso ainda maior de ML/IA, tanto dentro de nossa empresa quanto por nossos consumidores subsequentes. A adição da análise espacial da Esri ao Microsoft Fabric é um novo e empolgante desenvolvimento com potencial significativo.”

Para saber mais sobre a nova carga de trabalho de análise espacial para o Microsoft Fabric, visite go.esri.com/spatial-analytics-in-microsoft-fabric.

Microsoft Ignite 2023 e recursos do Fabric:

Hashtags: #MicrosoftFabric, #MSIgnite

Sobre a Esri

A Esri, líder mundial do mercado de software de sistema de informações geográficas (SIG), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para aprimorar resultados operacionais e de negócios. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, Estados Unidos, o software da Esri é empregado em centenas de milhares de organizações do mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, organizações sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parcerias que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia geoespacial e análise, a Esri projeta as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para solucionar alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite nosso site em esri.com.

Copyright © 2023 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, o logotipo do globo Esri, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos EUA, na Comunidade Europeia ou em algumas outras jurisdições. Outras empresas e produtos ou serviços aqui mencionados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários de marcas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.