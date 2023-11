The 25th China Hi-Tech Fair Opens in Shenzhen, Setting New Record in Scale.

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--De 25e China Hi-Tech Fair (CHTF) ging van start op 15 november 2023 in Shenzhen, in China, met als thema "De kracht van innovatie versterken, de kwaliteit van ontwikkeling upgraden". Naar verwachting zal de beurs een zone van 500.000 vierkante meter in beslag nemen, waarmee dit de meest uitgebreide en globaal meest diverse sessie is op vandaag. Vermaarde gasten van over de hele wereld komen er samen om kennis te maken met trends in technologische innovatie en toekomstige richtingen, wat collectief bijdraagt tot de implementatie van door innovatie gedreven ontwikkelingsstrategie├źn. De beurs loopt tot 19 november.

