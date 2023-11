Esri e National Geographic Society Lançam National Geographic MapMaker

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Ao aprenderem sobre habilidades cartográficas e geográficas, alunos, professores e outros podem obter uma melhor compreensão de como as questões, desafios e oportunidades mais cruciais do mundo se ajustam no contexto do local. Em comemoração ao Dia GIS e como parte da Semana de Conscientização Geográfica, a Esri, líder mundial em tecnologia de Sistemas de Informação Geográfica (GIS), e a National Geographic Society (NGS), a organização internacional sem fins lucrativos, lançou o repaginado National Geographic MapMaker.

Desenvolvido em parceria com a Esri, o MapMaker é a ferramenta de mapeamento online da National Geographic que utiliza o que há de mais moderno em software GIS para conectar salas de aula e pessoas com informação geográfica e tecnologia essenciais para exploração e educação. Com este aplicativo 2D e 3D baseado na web, qualquer um pode experimentar e interagir visualmente com informações geoespaciais sobre sistemas sociais e físicos interconectados da Terra, ao mesmo tempo que explora a arte de elaborar mapas.

"Estamos honrados em continuar nossa parceria com a National Geographic Society para levar o MapMaker 4.0 aos alunos dos ensinos fundamental e médio em todo o mundo", disse Jack Dangermond, Presidente da Esri. "Acreditamos que a cartografia seja uma ferramenta poderosa para aprendizagem, comunicação e mudança, e esperamos que o MapMaker inspire a próxima geração a entender e cuidar melhor de nosso mundo."

As atualizações do MapMaker 4.0 vão além do escopo de um mapa tradicional e oferecem aos usuários dados interativos sobre vários temas importantes que enriquecem a aprendizagem e ilustram melhor como os mapas atuam como dispositivos poderosos que nos permitem encontrar nosso caminho, analisar e visualizar conjuntos de dados complexos, solucionar problemas e contar histórias.

"A [National Geographic] Society tem uma longa história de respaldo à educação geográfica e estamos muito animados por ter nosso relacionamento com a Esri para trabalhar ainda mais, a fim de fomentar um sentimento de admiração e curiosidade sobre o mundo mediante a tecnologia de mapeamento baseada em dados", disse Deborah Grayson, Diretora de Educação na National Geographic Society. "O National Geographic MapMaker é uma ferramenta educacional atrativa com o poder de inspirar a próxima geração de geógrafos, cartógrafos e exploradores da National Geographic que mostram como a geografia influencia suas vidas e seu trabalho todos os dias, e também como a paixão pela abordagem geográfica pode enfrentar desafios e impulsionar mudanças reais ao redor do mundo."

O novo MapMaker permite aos usuários formar padrões e relacionamentos por meio de camadas de mapas; ao acrescentar notas e esboços a mapas; e salvar imagens para uso em artigos, apresentações ou outros aplicativos. Estas camadas podem ser criadas para educar usuários; representam vários biomas, populações e ambientes; e visualizar diferentes efeitos geográficos das mudanças climáticas para aprendizagem e exploração inovadoras.

Os alunos também podem explorar mapas atuais e históricos sobre temas como ciências da terra (por exemplo, terremotos, vulcões, clima) ou geografia humana (por exemplo, características da população, cobertura do solo, saúde pública), sendo que os educadores podem visualizar recursos de aprendizagem adicionais criados pela Esri e pela National. Aprendizagem Geográfica também. O MapMaker é executado em plataformas online e móveis em dispositivos leves, sendo compatível com telas sensíveis ao toque para uma experiência fácil a usuários de qualquer idade ou nível de familiaridade com a geografia.

Para saber mais, explore o National Geographic MapMaker.

