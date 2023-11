Esri et la National Geographic Society lancent National Geographic MapMaker

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--En se familiarisant avec les compétences cartographiques et la géographie, les élèves, les enseignants et les autres peuvent parvenir à une meilleure compréhension de la manière dont les difficultés, les défis et les opportunités les plus importants du monde s’inscrivent dans le contexte de la localisation. Pour célébrer la Journée des SIG et dans le cadre de la Semaine de sensibilisation à la géographie, Esri, le leader mondial de la technologie des systèmes d’information géographique (SIG), et la National Geographic Society (NGS), organisation mondiale à but non lucratif, ont lancé la version revue et corrigée de National Geographic MapMaker.

Développé en partenariat avec Esri, MapMaker est l’outil de cartographie en ligne de National Geographic. Il utilise les logiciels SIG les plus récents pour mettre à la disposition des classes et des individus des informations et des technologies géographiques essentielles à l’exploration et à l’éducation. Avec cette application web en 2D et 3D, chacun peut expérimenter et interagir visuellement avec des informations géospatiales relatives aux systèmes sociaux et physiques interconnectés de la Terre, et découvrir en même temps l’art de la cartographie.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec la National Geographic Society afin de proposer MapMaker 4.0 aux élèves du monde entier, de la maternelle à la terminale », a déclaré Jack Dangermond, président d’Esri. « Nous sommes convaincus que la cartographie est un outil puissant pour l’apprentissage, la communication et le changement, et nous espérons que MapMaker inspirera la prochaine génération à mieux comprendre notre monde et à en prendre soin. »

Avec ses mises à jour, MapMaker 4.0 offre bien plus que des cartes traditionnelles, fournissant aux utilisateurs des données interactives sur une variété de sujets importants qui enrichissent l’apprentissage et illustrent mieux comment les cartes sont des outils puissants qui nous permettent de trouver notre chemin, d’analyser et de visualiser des ensembles de données complexes, de résoudre des problèmes et de raconter des histoires.

« La [National Geographic] Society soutient depuis longtemps l’enseignement de la géographie, et nous sommes ravis que notre relation avec Esri nous permette d’encourager l’émerveillement et la curiosité à l’égard de notre monde, grâce à une technologie de cartographie basée sur des données », a déclaré Deborah Grayson, responsable de l’éducation au sein de la National Geographic Society. « National Geographic MapMaker est un outil pédagogique captivant qui a le pouvoir d’inspirer la prochaine génération de géographes, de cartographes et d’Explorateurs National Geographic. Ces derniers montrent comment la géographie influence leur vie et leur travail au quotidien, ainsi que la façon dont la passion de l’approche géographique peut permettre de relever des défis et conduire à de réels changements dans le monde entier. »

Le nouveau MapMaker permet aux utilisateurs de créer des modèles et des relations en superposant des cartes, en ajoutant des notes et des croquis aux cartes, et en sauvegardant des images pour les utiliser dans des documents, des présentations ou d’autres applications. Ces différentes strates peuvent être élaborées pour éduquer les utilisateurs, représenter différents biomes, populations et environnements, et visualiser les différents effets géographiques du changement climatique pour une exploration et un apprentissage innovants.

Les élèves peuvent également étudier des cartes actuelles et historiques pour explorer des sujets tels que les sciences de la terre (p. ex., les tremblements de terre, les volcans, le climat) ou la géographie humaine (p. ex., les caractéristiques de population, l’occupation des sols et la santé publique). Les enseignants, quant à eux, ont la possibilité de consulter des ressources pédagogiques supplémentaires créées par Esri et National Geographic Learning. MapMaker peut être utilisé sur des plateformes en ligne et mobiles ainsi que sur des appareils légers, et fonctionne sur les écrans tactiles, offrant une expérience facile à tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur niveau de familiarité avec la géographie.

