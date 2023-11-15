Esri與Microsoft Fabric整合，造就首屈一指的空間分析能力

加州，雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為了滿足各界對空間分析日益成長的需求，Esri透過一個由空間技術驅動的統一分析平台，擴展它與Microsoft的長程戰略合作關係。Microsoft Ignite今天宣布，Microsoft Fabric現已全面開放使用。Microsoft Fabric將加速取得分析結論所需的時間，並整合來自Esri之ArcGIS軟體的空間分析，以指出尚未探索的模式、趨勢和關聯性 。

此番整合將大幅嘉惠需要用到Fabric空間分析及視覺化功能的資料科學家、資料工程師、業務分析師及其執行利益相關者。整合Esri的ArcGIS後，資料將可在整個組織機構中流動，無論其人員是在Microsoft OneLake、Microsoft Power BI或他們的ArcGIS環境中工作。Fabric的使用者將可受益於直接取用複雜的空間分析工具和功能、以及大量具權威性的精選空間資料庫，以生產互動式和一目了然的視覺圖像及地圖。

「Esri和Microsoft正在改造每個人使用資料的方法。現在，資料專業者將可以直接在Microsoft Fabric環境中取用Esri的核心能力。」Esri總裁Jack Dangermond說，「我們很高興能與Microsoft共同推動重要工作，為我們的共同客戶獻上空間分析的力量。」

「與Esri整合，使我們的Microsoft Fabric客戶得以藉由使用他們的強大空間分析技術，獲得寶貴的地理空間分析結論。」Microsoft Azure Data企業副總裁Arun Ulagaratchagan說。

整合ArcGIS的Fabric將在2023年第二季開放使用。

「Esri和Microsoft是Met Office的關鍵戰略夥伴，」產品期貨主任Niall Robinson博士說，「隨著Microsoft開發下一代超級電腦，資料量將呈指數性增加。想要繼續協助群眾制定更好的決策以確保安全及繁榮，我們公司內部和我們的下游客戶都將需要用到更多的機器學習和人工智慧。將Esri的空間分析能力加入Microsoft Fabric是一件令人雀躍的發展，將帶來可觀的潛力。」

如要進一步瞭解Microsoft Fabric的最新空間分析工作負載，請造訪：go.esri.com/spatial-analytics-in-microsoft-fabric。

Microsoft Ignite 2023及Fabric的相關資源：

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