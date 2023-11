Trilliant et Tenaga Nasional Berhad collaborent pour accélérer le déploiement des compteurs intelligents

Jakarta, Indonésie--(BUSINESS WIRE)--Trilliant, l’un des principaux fournisseurs internationaux de solutions pour l’infrastructure de comptage avancée (AMI), les réseaux intelligents, les villes numériques et l’IIoT, a annoncé aujourd’hui que Tenaga Nasional Berhad (TNB), le plus grand service public d’électricité de Malaisie et l’une des principales sociétés de services publics d’Asie, a étendu leur partenariat commun. Trilliant continuera à soutenir TNB tandis qu’elle continue d’accélérer le déploiement des compteurs intelligents à l’échelle nationale afin de répondre à sa vision de la transition énergétique.

TNB et Trilliant ont formé un partenariat stratégique en 2017 visant à soutenir le plan national de déploiement de compteurs intelligents de la société de services publics, ainsi qu’une stratégie conjointe de mise sur le marché pour stimuler l’innovation et fournir des solutions de communications intelligentes aux services publics à travers l’Asie-Pacifique et d’autres régions choisies. Ce partenariat fournit à TNB le soutien dont elle a besoin dans un avenir proche pour poursuivre le déploiement de ses compteurs intelligents, y compris l’accès à la technologie de réseau AMI de nouvelle génération de Trilliant et un accord de maintenance et d’assistance de cinq ans.

Grâce à leur collaboration, les solutions flexibles de Trilliant ont aidé TNB à améliorer l’efficacité de la facturation, les prévisions et la planification, ainsi que la gestion des pannes, ce qui permet à l’entreprise de services publics de continuer à augmenter les avantages pour les clients tout en offrant aux consommateurs un meilleur contrôle de leur consommation d’énergie.

« Nous apprécions notre partenariat de longue date avec TNB et sommes honorés de poursuivre notre travail visant à les aider à progresser vers leurs objectifs et leur vision innovante de la transition énergétique », déclare Andrew C. White, directeur général de Trilliant. « Nos organisations partagent la même vision, celle d’un changement positif pour un avenir plus propre et plus durable. Nous sommes fiers de participer à leur aventure tandis qu’ils font progresser la région vers le Net Zéro. »

« L’urgence d’accélérer la transition énergétique est indéniable, et nous ne pouvons pas nous engager seuls dans cette voie. Nous recherchons des partenariats stratégiques avec des organisations partageant les mêmes idées que Trilliant, où l’expertise complémentaire s’allie pour stimuler l’innovation. Ensemble, nous forgerons un écosystème énergétique profondément intégré, centré sur le client, intelligent, hyperconnecté, agile et réactif aux défis de la durabilité qui nous attendent », déclare Dato’ Seri Ir. Baharin Din, président-directeur général de Tenaga Nasional Berhad.

Animée par un engagement inébranlable en faveur de la durabilité et d’une innovation sans relâche, TNB est le fer de lance de la mise en œuvre de la transition énergétique, s’alignant sur le programme résolu de la Malaisie luttant contre le changement climatique, préservant la croissance continue de l’entreprise et accélérant les aspirations de TNB en matière de durabilité, à savoir parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d’ici à 2050.

« En embrassant le pouvoir de transformation de la technologie et de l’innovation, nous modernisons résolument nos fondations numériques afin de nous aligner de manière transparente sur notre stratégie de transition énergétique. Cette stratégie est conçue pour s’attaquer au trilemme énergétique tout au long de la chaîne de valeur, en respectant notre engagement en matière de durabilité et en favorisant la croissance d’entreprise. Simultanément, nous nous aventurons au sein de territoires inexplorés dans l’espace de la transition énergétique, inébranlables dans notre poursuite de l’accélération de la décarbonation de la production, du développement d’un réseau flexible et transfrontalier et de l’autonomisation de l’électrification intersectorielle et des prosommateurs », ajoute Baharin Din.

Le programme holistique de Trilliant avec TNB comprend le module de communication de Trilliant, fabriqué localement en Malaisie et intégré à chaque compteur intelligent. Trilliant a en outre déployé un réseau fiable permettant de prendre en charge le volume élevé de trafic généré par les compteurs intelligents.

« TNB comprend l’importance des données, et notre technologie lui a permis de prendre des décisions opportunes et basées sur des données, ce qui optimise la disponibilité, la fiabilité et la planification du réseau, tout en permettant des applications avancées telles que les tarifs en fonction de l’heure d’utilisation, le comptage prépayé et la réponse à la demande », déclare Eugene Loke, directeur général de Trilliant pour la région APAC. « Les solutions de Trilliant prennent en charge efficacement et en toute sécurité les organisations qui font face à la transition énergétique, où qu’elles se trouvent dans leur parcours. Nous sommes fiers de travailler avec des leaders innovants comme TNB, en renforçant leurs stratégies et en les aidant à atteindre leurs objectifs. »

La possibilité de choisir

Le portefeuille de solutions de bout en bout de Trilliant offre aux entreprises de services publics et aux villes intelligentes la possibilité de choisir. Sa plateforme flexible et multiniveaux est agnostique en termes d’appareils et génère des données et des résultats optimaux, permettant aux services publics d’optimiser les actifs et d’offrir des services à valeur ajoutée aux clients. La flexibilité offerte par la possibilité de choisir permet aux clients de Trilliant de sélectionner des données auprès de fabricants internationaux ou de soutenir la création d’emplois locaux grâce à la fabrication dans le pays.

Trilliant estime que les applications AMI vont au-delà de la simple facturation : elles sont vitales pour l’efficacité opérationnelle et pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs qui souhaitent mieux contrôler leur consommation d’énergie, des sources d’énergie plus propres et durables, et un réseau fiable qui peut s’adapter à des circonstances changeantes. L’adoption accélérée des énergies renouvelables et des véhicules électriques nécessite des solutions supplémentaires pour soutenir la transition énergétique, et l’entreprise travaille avec ses clients pour permettre des applications telles que l’automatisation de la distribution, la surveillance de la production d’énergie renouvelable variable, l’intégration des ressources énergétiques distribuées, l’éclairage public intelligent et la planification de la capacité des véhicules électriques.

