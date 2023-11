Carbios et L’Oréal gagnants du « Pioneer Awards » pour la réalisation du premier flacon cosmétique au monde issu du recyclage enzymatique

Carbios et L’Oréal remportent le « Pioneer Awards » -représentés par Emmanuel Ladent (CEO Carbios, à gauche) et Jacques Playe (Directeur Développement et Packaging de L’Oréal, à droite) - pour la réalisation du premier flacon cosmétique au monde issu du recyclage enzymatique. (Photo: Carbios)

Carbios et L’Oréal remportent le « Pioneer Awards » -représentés par Emmanuel Ladent (CEO Carbios, à gauche) et Jacques Playe (Directeur Développement et Packaging de L’Oréal, à droite) - pour la réalisation du premier flacon cosmétique au monde issu du recyclage enzymatique. (Photo: Carbios)

CLERMONT-FERRAND, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Carbios, (Euronext Growth Paris : ALCRB) (Paris:ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et L'Oréal, leader mondial de la beauté, ont remporté le « Pioneer Awards » dans la catégorie Industrie, décerné par la Fondation Solar Impulse au premier World Alliance Summit. Ce prix prestigieux a été attribué à Carbios pour sa solution de recyclage enzymatique du PET, labellisée « Efficient Solution » par la Fondation Solar Impulse depuis 2019, et à L'Oréal pour avoir utilisé cette technologie de rupture pour la première fois dans prototype de flacon cosmétique. La solution de Carbios offre aux marques une alternative au plastique pétro-sourcé et contribue à l’atteinte de leurs engagements de développement durable. Cette avancée révolutionnaire ouvre la voie à de futures applications dans d’autres secteurs tels que l'emballage, l'alimentation, les boissons et le textile.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios : « Nous sommes très fiers que la technologie de biorecyclage de Carbios ait été reconnue comme une solution pionnière. Le succès de notre modèle d'industrialisation dépend en partie de notre capacité à nouer des partenariats stratégiques à l’image de l’étroite collaboration que nous avons construite avec L’Oréal depuis plusieurs années. Nous partageons une vision commune visant à accélérer la transition vers une économie circulaire du plastique. »

Jacques Playe, Directeur Développement et Packaging de L’Oréal : « Nous sommes très heureux de cette reconnaissance, qui met en avant notre partenariat avec Carbios. Nous sommes convaincus que c’est en associant le meilleur de l’innovation, comme la technologie développée par Carbios, à la puissance de l’industrie, que nous pouvons encourager une économie plus circulaire et inciter d’autres entreprises à adopter une démarche similaire. »

Bertrand Piccard, Explorateur en série, psychiatre et pionnier des technologies propres, Initiateur et Président de la Fondation Solar Impulse : « Félicitations à Carbios et L’Oréal, lauréats des premiers Pioneer Awards ! En 2019, Carbios faisait partie des premières solutions à être labellisées "Efficient Solutions" par la fondation Solar Impulse. Je suis ravi de voir comment elle est maintenant mise en application de façon concrète. Grâce à la création d’un emballage révolutionnaire plus respectueux de l’environnement, cette solution gagnante présente un avantage considérable et sa reproductibilité dans différents marchés et applications garantira son impact à l'échelle mondiale. »

Carbios et L’Oréal : une collaboration de longue durée

Depuis 2017, Carbios et L'Oréal travaillent ensemble avec une vision commune d’accélérer la transition vers une économie circulaire du plastique. En 2017, ils créent un Consortium en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité des emballages en PET. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe rejoignent ce Consortium en 2019 pour monter en échelle l‘innovation de Carbios. Les premiers emballages au monde en PET recyclé par voie enzymatique ont été réalisés en 2021 en utilisant le procédé de biorecyclage de Carbios. La mise en service de la première usine de biorecyclage du PET au monde est prévue en 2025. En parallèle, Carbios déploie sa technologie à l’international à travers des licences.

Les avantages environnementaux du biorecyclage développé par Carbios

Des analyses de cycle de vie récentes1 démontrent une réduction de 57 % des émissions de CO 2 par rapport à la production de plastique vierge2 et pour chaque tonne de PET recyclé produite, 1,3 tonne de pétrole est évitée. Comparé au recyclage conventionnel, le recyclage enzymatique est 4 fois plus circulaire (calcul selon le ‘’Material Circularity Indicator’’ de la Fondation Ellen MacArthur). Grâce à son enzyme hautement sélective et optimisée pour dégrader efficacement le PET, le procédé de dépolymérisation de Carbios permet de traiter tous types de déchets en PET, y compris les déchets colorés, multicouches ou textiles qui ne sont pas recyclables avec les technologies actuelles. De plus, les deux monomères produits (PTA et MEG) permettent de recréer des produits en PET recyclés de qualité identique au vierge et aptes au contact alimentaire.

###

A propos de Carbios :

Carbios est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, Carbios développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde sera mise en service en 2025 en collaboration avec Indorama Ventures. Carbios a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par Carbios et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

Twitter : Carbios / LinkedIn : Carbios / Instagram : insidecarbios

Informations sur les actions de Carbios :

ISIN Code : FR0011648716

Ticker Code : Euronext Growth: ALCRB

LEI : 969500M2RCIWO4NO5F08

Carbios, fondée en 2011 par Truffle Capital, est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de Carbios dans un quelconque pays.

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par Carbios. Carbios opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. Carbios attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et ses flux de trésorerie réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Carbios opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie et l'évolution du secteur dans lequel Carbios opère sont conformes aux informations prévisionnelles contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de Carbios. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document de référence universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de réalisation de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, Carbios ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. Carbios ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

--------------------------------------

1 Database ecoinvent 3.8

2 Scénario français, prenant en compte le détournement de 50 % des déchets de PET d'une fin de vie conventionnelle. PET vierge : 2,53 kg de CO2/kg (cradle to gate)