Projeto TRANSFORM financiado pela USAID garante suporte adicional do setor privado para princípios de administração do uso de antimicrobianos, incluindo agora mais de 30% da produção mundial de frangos de corte

International Poultry Council leaders Nicolo Cinotti, Secretary General, Robin Horel, President, and Dennis Erpelding, TRANSFORM Lead, recognize private sector leadership in adopting antimicrobial use stewardship principles at an industry event in Chicago, Il (Photo: Business Wire)

USAID-funded TRANSFORM unites global poultry industry in an effort to combat antimicrobial resistance (Photo: Business Wire)

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Os antibióticos utilizados para tratar infecções bacterianas podem contribuir para a resistência antimicrobiana (AMR) que se espalha entre as populações humanas, animais e vegetais, debilitando nossa capacidade de prevenir e tratar futuras infecções. Para combater com eficácia a AMR e reduzir seu impacto na segurança sanitária mundial, o projeto de Mitigação Transformacional do Risco de Produção Agrícola (Transformational Farm Output Risk Mitigation - TRANSFORM), financiado pela USAID, vem aproveitando intervenções de diversos setores com uso da abordagem One Health, que reconhece as interdependências entre a saúde de seres humanos, animais e meio ambiente. Como parte do TRANSFORM, o Conselho Internacional de Avicultura (IPC) está impulsionando mudanças internacionais na pecuária, ao unir associações do setor avícola e organizações do setor privado para respaldar os princípios de administração do uso de antimicrobianos que orientem as ações para evitar a necessidade de uso, mas quando necessário, garantam o uso adequado de antimicrobianos.

Hoje, 11 organizações anunciam seu compromisso com os princípios de administração do uso de antimicrobianos que reduzem a necessidade do uso de antimicrobianos a nível da avicultura. Estas organizações são elogiadas por reconhecerem a importância da administração responsável do uso de antimicrobianos:

Associação de Pecuária do Vietnã (AHAV)

Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA)

Conselho Britânico de Avicultura (BPC)

Processadores Canadenses de Aves e Ovos (CPEP)

Cargill, Inc., um agronegócio internacional

Produtores de Frango do Canadá (CFC)

Hoa Phat, uma empresa com sede no Vietnã

McDonald’s, um fornecedor mundial de serviços de alimentação

Srinivasa Farms, uma empresa com sede na Índia

Avicultores de Peru do Canadá (TFC)

Tyson Foods, uma empresa com sede nos EUA

Estas organizações se unem a outras oito que já adotaram ou endossaram os princípios, incluindo Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), Federação Avícula da Índia (PFI), Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova ( UNAITALIA), Associação Tailandesa de Exportadores de Processamento de Frangos (TBA), Associação de Aves do Vietnã (VIPA), DABACO Group e Kenchic Limited.

" Cada uma das 19 organizações que endossaram ou adotaram os princípios de administração do uso de antimicrobianos nos aproxima de nossa meta de um compromisso em toda a indústria", disse Robin Horel, Presidente do IPC. " Estamos inspirados pela liderança do setor privado demonstrada até agora e esperamos que outros estejam motivados a tomar medidas para reduzir de modo proativo riscos a seus rebanhos e mais além."

En conjunto, estas organizações chegaram a mais de 100 países e representam mais de 30% da produção mundial de carne de aves, abrangendo todos os setores da produção avícola, desde sistemas totalmente integrados até pequenas granjas. Cada organização demonstra liderança no setor em seu compromisso com estes princípios, reconhecendo que a ação começa na avicultura.

Ao adotar ou endossar os princípios, as organizações se comprometem a incentivar ou tomar medidas centradas em quatro pontos principais. Primeiro, as organizações concordam em adotar uma abordagem com base no risco em torno de cada caso de uso de antimicrobianos, bem como considerar o porquê, quando, qual e quanto administrar. Segundo, as organizações concordam em adotar práticas de gestão agrícola que melhorem a saúde animal e reduzam a necessidade do uso de antimicrobianos. Terceiro, as organizações se comprometem a usar antimicrobianos apenas conforme as autorizações nacionais e, quarto, os antimicrobianos de importância vital à medicina humana apenas devem ser utilizados sob diagnóstico e supervisão de um veterinário supervisor.

" Por meio da abordagem One Health, sabemos que a saúde humana está associada à saúde dos animais", disse Annie Kneedler, Chefe de Partido do TRANSFORM. " Ao avançar nos princípios de administração do uso de antimicrobianos com base científica, estamos aptos a criar um ecossistema onde a saúde animal melhora, a necessidade de uso de antibióticos diminui e a produção animal aumenta. Estes esforços coletivos contribuem para as metas da Agenda Global de Segurança Sanitária de reduzir o risco de resistência antimicrobiana e doenças zoonóticas, minimizando seus impactos na saúde dos seres humanos ao redor do mundo."

Liderada por um consórcio do setor privado que inclui a Cargill, a Heifer International e a IPC, o TRANSFORM está atuando no Quênia, na Índia e no Vietnã para avançar em soluções de saúde animal direcionadas ao mercado que aumentem a segurança sanitária mundial mediante o combate às doenças zoonóticas e a AMR. Ao trabalhar em toda a cadeia de valor, o TRANSFORM visa impulsionar mudanças sistémicas e duradouras através de práticas na avicultura, pesquisa holística sobre nutrição animal, administração do uso de antimicrobianos e acesso ao financiamento para dar suporte à saúde animal e à sustentabilidade econômica.

Para mais informação sobre o TRANSFORM, acesse www.cargill.com/sustainability/transform.

Sobre a Cargill

A Cargill ajuda o sistema alimentar mundial a trabalhar para você. Conectamos agricultores com mercados, clientes com ingredientes e famílias com itens essenciais diários, desde os alimentos que comem até o chão onde pisam. Os mais de 160.000 membros de nossa equipe ao redor do mundo inovam com propósito, ao capacitar nossos parceiros e comunidades enquanto trabalhamos para nutrir o mundo de modo seguro, responsável e sustentável.

Desde rações que reduzem as emissões de metano até combustíveis renováveis baseados em resíduos, as possibilidades são ilimitadas. Mas nossos valores permanecem os mesmos. Colocamos as pessoas em primeiro lugar. Chegamos mais alto. Fazemos a coisa certa. Foi assim que satisfazemos as necessidades das pessoas que chamamos de vizinhos e do planeta que chamamos de lar durante 158 anos, e como faremos isto nas próximas gerações. Para mais informação, acesse Cargill.com e nosso News Center.

Sobre o Conselho Internacional de Avicultura

O Conselho Internacional de Avicultura é a voz unificada do setor avícola mundial, que representa 86% das exportações de carne de aves e 73% do volume da produção de carne de aves. O IPC atua para intensificar a comunicação entre as indústrias de diferentes países, promove uma compreensão internacional comum e confiança nos produtos avícolas, representa o setor avícola mundial com organizações e agências internacionais, compartilha soluções e informações com base na ciência em toda a cadeia de fornecimento avícola, fomenta uma estrutura regulamentar equilibrada para apoiar condições de concorrência justas em todo o mundo, bem como promove, respalda e incentiva o desenvolvimento sustentável da produção animal para a segurança alimentar a nível mundial.

Sobre a USAID

A USAID é a principal agência de desenvolvimento internacional do mundo e um ator catalizante que impulsiona os resultados do desenvolvimento. O trabalho da USAID fomenta a segurança nacional e a prosperidade econômica dos EUA, demonstra a generosidade norte-americana e promove um caminho para a autossuficiência e resiliência dos destinatários. A finalidade da ajuda externa deveria ser concluída com a necessidade de sua existência, e prestamos assistência ao desenvolvimento para ajudar os países parceiros em sua própria jornada de desenvolvimento em direção à autossuficiência, ao buscar maneiras de ajudar a melhorar vidas, formar comunidades e estabelecer a autossuficiência.

Sobre a Associação de Pecuária Animal do Vietnã

A Associação de Pecuária Animal do Vietnã (AHAV) é a maior e mais antiga organização social profissional estabelecida dos setores pecuário e veterinário, operando em todo o país nos últimos 32 anos. A AHAV inclui 152 organizações, 32 das quais são filiais em províncias e cidades, e 120 são empresas, universidades e institutos de investigação; com 18.000 membros, incluindo 23 professores e professores associados, 78 doutores, e mais de 300 mestres especializados em pecuária e medicina veterinária.

Sobre a Asociación Latinoamericana de Avicultura

A Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA) é uma instituição sem fins lucrativos que aplica princípios de equidade e transparência em sua coalizão do setor avícola latino-americano e de seus países membros. A organização visa o intercâmbio e a difusão de conhecimentos técnicos e científicos, boas práticas e experiências, enquanto respeita o meio ambiente e promove uma concorrência saudável.

Sobre o Conselho Britânico de Avicultura

O Conselho Britânico de Avicultura (BPC) é a principal associação comercial do Reino Unido para produtores de carne de aves e suas cadeias de fornecimento mediante reprodução, criação e processamento. O BPC existe para garantir que seus membros tenham um sistema regulatório justo e abordem questões cruciais de negócios tão variadas quanto a gripe aviária, o comércio internacional, o bem-estar das aves, o uso de antibióticos e os benefícios sociais da carne de aves.​

Sobre os Processadores Canadenses de Aves e Ovos

Os Processadores Canadenses de Aves e Ovos (CPEP) é a organização comercial nacional que representa os interesses de mais de 170 estabelecimentos canadenses de processamento de aves, classificação e processamento de ovos e criação de aves confinadas. ​Representando algumas das maiores corporações agroalimentares do Canadá, nossas empresas membros processam mais de 90% dos frangos, perus, ovos e ovos para incubação no Canadá. Esta atividade econômica gera mais de US$ 7 bilhões em vendas no varejo. Para alcançar isto, nossos membros investiram mais de US$ 2,5 bilhões em instalações e equipamentos, empregando diretamente mais de 28.000 trabalhadores canadenses.

Sobre os Produtores de Frango do Canadá

Os Produtores de Frango do Canadá (CFC) é uma organização nacional dirigida por agricultores, totalmente financiada por avicultores. A principal responsabilidade do CFC é garantir que nossos 2.800 avicultores produzam a quantidade certa de frango fresco, seguro e de alta qualidade para satisfazer as necessidades de consumidores. O sistema de gestão de riscos em evolução sob o qual operamos é comumente conhecido como "gestão de suprimentos". Através de programas na agricultura, como o programa de segurança alimentar, o programa de cuidados com animais e iniciativas de biossegurança, o CFC trabalha em estreita cooperação com parceiros governamentais e partes interessadas do setor para manter a indústria inovadora e responsiva.​

Sobre o Hoa Phat

O Hoa Phat Group, Hoa Phat Poultry Co., Ltd., cria galinhas reprodutoras e produz ovos limpos desde 2016. O Hoa Phat investiu na construção de uma das granjas de galinhas em grande escala, com alta tecnologia e liderança no Vietnã, em Phu Tho, com capacidade para 22.000 galinhas matrizes e 1,2 milhão de poedeiras a cada ano. A Hoa Phat Poultry também é o maior produtor e fornecedor de ovos de galinha limpos no norte do Vietnã, com capacidade para produzir quase 900.000 ovos limpos todos os dias.

Sobre o McDonald’s

O McDonald’s é o varejista líder mundial em serviços de alimentação, com quase 40.000 locais em mais de 100 países. Cerca de 95% dos restaurantes McDonald’s ao redor do mundo são propriedades e operados por proprietários de empresas locais independentes.

Sobre a Srinivasa Farms

Na Srinivasa Farms, somos apaixonados por alimentos. Acreditamos que o alimento é mais do que apenas uma experiência, é um veículo para uma boa saúde e nutrição. Somos uma marca líder na indústria avícola indiana desde 1965, e nossas áreas de atuação incluem produção avícola, criação de aves (poedeiras e frangos de corte), produção de ração animal, extração de soja, processamento de frango, cadeia de varejo de frango e Mega Food Park. Com um portfólio diversificado de produtos e serviços, atualmente temos operações em Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka Maharashtra, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Gujarat, Rajasthan, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Bengala Ocidental e Assam com rápida expansão por toda a Índia.

Sobre os Avicultores de Peru do Canadá

Os Avicultores de Peru do Canadá (TFC) é a organização nacional que representa mais de 510 produtores de peru do Canadá, especificamente, e o setor canadense de perus em geral, em parceria com as partes interessadas a posteriori. O TFC foi fundado em 1974. O TFC incentiva a cooperação em todo o setor canadense de perus, promove o consumo de carne de peru e supervisiona o sistema nacional de gestão de abastecimento para comercialização de perus.

