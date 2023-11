Air Liquide et Eneos s’associent pour accélérer le développement de l’hydrogène bas carbone et de la transition énergétique au Japon

PARIS & TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI), un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, et ENEOS Corporation, leader japonais de l’énergie, ont signé un protocole d’accord (MoU) pour contribuer à l’accélération du développement de l’hydrogène bas carbone au Japon et à la transition énergétique. Ce partenariat entend s’appuyer, d’une part, sur la solide infrastructure énergétique et présence sur le marché japonais d’ENEOS, et d’autre part sur l’expertise développée depuis plus de 60 ans par Air Liquide sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène - production, liquéfaction, transport, stockage, distribution et usages - ainsi que sur sa maîtrise du Captage, Stockage et Utilisation du Carbone (CCUS).

Ce partenariat couvrira l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène bas carbone. En amont, les deux Groupes étudieront le développement de la production d’hydrogène bas carbone, en ayant recours aussi bien aux technologies de CCUS que d'électrolyse. En outre, ils examineront les possibilités de collaborations en matière de développement d’une chaîne logistique internationale d’hydrogène liquide pour approvisionner le marché japonais à partir de l’étranger. En aval, ce partenariat étudiera des initiatives communes pour développer la mobilité hydrogène au Japon, y compris via une infrastructure de stations-service d’hydrogène. De plus, Air Liquide et ENEOS pourraient collaborer en matière d’innovation sur la chaîne de valeur de l’hydrogène.

Armelle Levieux, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide et Directrice de l’Innovation supervisant les activités Hydrogène, a déclaré : « Air Liquide est fier de s’associer à ENEOS, leader japonais de l’énergie. Cette collaboration, qui couvrira l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène renouvelable et bas carbone, combinera les forces de deux leaders dans leur domaine. Elle peut ainsi significativement contribuer au développement de l’hydrogène en tant qu’élément clef de la décarbonation de l’industrie et de la mobilité au Japon. Ce partenariat est un nouveau signe de l'accélération d'Air Liquide dans la transition énergétique. Ceci est en ligne avec notre plan stratégique ADVANCE, qui lie étroitement performances financière et extra-financière. »

Tomohide Miyata, Representative Director, Executive Vice President, ENEOS, a ajouté : « Dans le cadre de la vision du Groupe ENEOS à l’horizon 2040, nous relevons le défi consistant à assurer une fourniture stable d’énergie et à mettre en place une société bas carbone. Nous pensons que la collaboration avec Air Liquide, l’un des leaders mondiaux des gaz industriels, servira également de support à la transition énergétique du Japon vers la neutralité carbone tout en sécurisant son approvisionnement. Alors qu’actuellement ENEOS envisage le MCH* en tant que principal vecteur d’hydrogène, un des axes d’étude de ce MoU est d’explorer également la contribution de l’hydrogène liquide pour contribuer à la mise en œuvre d’une société bas carbone. »

*Le MCH (Methylcyclohexane) est un vecteur d'hydrogène organique liquide (LOHC) liquide à la température et pression ambiantes et dont le volume correspond à 1/500e de celui de l'hydrogène gazeux. Il est donc facile à manipuler, à stocker et à transporter.

A propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67 100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 29,9 milliards d’euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.

Pour plus d’information : www.airliquide.com

À propos d’ENEOS Group

ENEOS Group est le leader de l'énergie au Japon et dispose d'installations de production et de vente dans le monde entier. Le Groupe a développé des activités dans les secteurs de l'énergie et des métaux non ferreux, de l'amont à l'aval. Tout en assumant notre responsabilité de fournir un approvisionnement stable en énergie et en matériaux aujourd'hui et à l'avenir, nous nous engageons dans la transition énergétique pour mettre en œuvre une société bas carbone. Il s'agit d'un grand défi pour l'humanité, et ENEOS Group maximisera sa valeur d'entreprise en relevant ce défi.

En relevant ce défi difficile, ENEOS Group s'est fixé comme nouvel engagement de "soutenir la réalité d'aujourd'hui, prendre la tête de la réalité de demain" et a positionné le troisième plan de gestion à moyen terme (“Third Medium-Term Management Plan”) comme la période clé qui déterminera le succès ou l'échec de la transition vers la vision à long terme. Afin de conforter la confiance que nous accordent nos parties prenantes, ENEOS Group, en tant qu'entreprise leader créant la réalité de demain, pratique une gestion consciente du coût et de l'efficience du capital.

Pour plus d’information : https://www.eneos.co.jp/english/