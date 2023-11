VSE NET améliore son expérience client avec Hansen

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX : HSN), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications, a le plaisir d’annoncer avoir a signé un nouvel accord avec un de ses clients de longue date, l’opérateur de réseau allemand VSE NET. Selon les termes de cet accord, VSE NET passera à la dernière version de Hansen CCB.

Grâce à cette mise à niveau, VSE NET bénéficiera de ce que Hansen CCB offre de mieux, avec notamment des capacités améliorées en matière de service à la clientèle, de facturation et de gestion des produits, ainsi que des processus de comptabilité et d’approvisionnement plus performants. Véritable plateforme commerciale adaptée aux besoins des fournisseurs de services de communication d’aujourd’hui, Hansen CCB regroupe toutes les données relatives aux clients et aux produits ainsi que les données techniques, offrant en outre les fonctionnalités d’un PGI.

Faisant partie de la Hansen Suite for Communications, Technology & Media, Hansen CCB offre aux FSC une grande souplesse en matière de tarification, de facturation et d’assistance à la clientèle. Hansen CCB permet également la fourniture de services de téléphonie fixe et mobile, de services à large bande, de télévision sur IP, de packs de contenu et d’offres groupées. Hansen CCB propose une plateforme commerciale unifiée, permettant de réduire les coûts et la complexité opérationnelle.

Marc Kahabka, PDG de VSE NET, a commenté en ces termes : « Notre relation avec Hansen s’étend désormais sur plus de deux décennies, puisque nous travaillons avec eux depuis 2001. C’est sur la base de ce long bilan de réussite que nous avons décidé qu’Hansen était le fournisseur idéal pour nous aider à aborder le prochain chapitre de notre initiative de transformation numérique – à l’heure où nous sommes confrontés non seulement des changements dans les attentes des clients, mais également à une industrie des communications en pleine mutation. »

David Castree, directeur de l’expérience client chez Hansen, a confié pour sa part : « Nous sommes ravis d’avoir été choisis par VSE NET pour les aider à améliorer leur position opérationnelle en passant à une version plus récente de Hansen CCB, qui introduit de nouvelles fonctionnalités significatives et améliore l’expérience client, tout en accélérant les délais de mise sur le marché. L’engagement de VSE NET envers Hansen et notre produit est la preuve de la solidité de notre relation. Cet engagement constitue une base solide qui va permettre d’assurer l’avenir de l’entreprise pour de nombreuses années à venir. »

La Hansen Suite for Communications, Technology & Media permet aux fournisseurs de services de créer et d’offrir de nouveaux modèles commerciaux par le biais d’une innovation produit accélérée.

Pour plus d’informations sur Hansen Technologies, prière de consulter le site www.hansencx.com.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX : HSN) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications. Avec son portefeuille de logiciels primé, Hansen sert des clients dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données clients et à contrôler les processus critiques de gestion des revenus et de support client.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hansencx.com

À propos de VSE NET GmbH

VSE NET GmbH travaille dans le secteur des services aux consommateurs. Son portefeuille de produits comprend des services destinés aux clients dans les domaines de la téléphonie, de l’Internet, des réseaux, des services pour centres de données, des services gérés et des solutions spéciales réservées à des projets précis. Le siège de la société se trouve à Sarrebruck, en Allemagne.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://vsenet.de/

