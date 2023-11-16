SMK与Canary Speech（美国）签订资本和业务联盟协议

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SMK Corporation (TOKYO: 6798) (https://www.smk.co.jp/)（总裁、首席执行官兼首席运营官：Yasumitsu Ikeda，以下简称“SMK”）宣布，已与Canary Speech, Inc. (https://canaryspeech.com/)（首席执行官兼联合创始人：Henry O’Connell，以下简称“Canary Speech”）达成资本和业务联盟协议，旨在获得在日本和亚洲对基于语音的算法进行商业化和分销的独家权利，利用Canary Speech技术分析大脑相关疾病和病症，从而进一步扩大其医疗保健业务。

资本与业务联盟背景

自2022年3月起，SMK和Canary Speech与日本国家心脑血管中心(National Cerebral and Cardiovascular Center)合作开发算法，利用日语语音数据分析MCI（轻度认知障碍）、抑郁倾向和疲劳程度。(*1) SMK计划于2024年春季在日本推出该服务之前，与保险公司、医院和通信服务公司等开展概念验证。

痴呆症和抑郁症不仅在人口老龄化严重的日本，在其他亚洲国家也是重大的社会问题。支持这些疾病早期便捷检测的技术预计在未来具有巨大的潜力。通过此次资本和业务联盟，SMK加强了与Canary Speech的合作关系，并获得了在日本和其他亚洲国家的独家商业化和分销权。通过与Canary Speech的合作，SMK计划将在日本开发的分析算法针对其他亚洲国家进行本地化，以拓展业务并由Canary Speech针对其他疾病和病症开发新的算法。

未来活动

使用智能手机应用程序或API链接实施各种概念验证

推出日语版MCI、抑郁倾向和疲劳程度分析算法服务

为在亚洲国家开发本地语言模型寻找合作伙伴

在亚洲国家寻找市场营销合作伙伴

开发用于分析其他疾病和病症的算法

(*1) 2022年3月发布的新闻稿

https://www.smk.co.jp/news/press_release/2022/0308/

关于Canary Speech

总部：美国犹他州。成立于2015年。

Canary Speech简化了人们通过语音快速、无创、准确地监测健康状况的方式。Canary Speech获得专利的革命性语音生物标记技术可捕捉并处理40秒钟的对话语音，以跟踪抑郁和焦虑等疾病的发病和严重程度。

Canary Speech可实时提供声音评分，以客观、可实践的护理解决方案取代主观测量。通过纵向跟踪和测量，还可以实现更多价值。

Canary Speech提供了一种可扩展、非侵入性的解决方案，可通过使用机器学习和人工智能技术对声音生物标志物进行分析，远程评估和监测患者的健康状况或衡量个人健康状况。

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